Armonie, în acoduri de flaut şi violă

Melomanii tomitani au petrecut o seară specială alături de violista Adeline Penescu şi flautistul Gabriel Marin, pe acordurile muzicii lui Ignaz Pleyel - Duo în Fa major, op. 69, Francois Devienne - Duo nr. 1 op. 5 şi Wolfgang Amadeus Mozart - Grand Duo în Sol major. În această companie selectă, seara de miercuri, din foaierul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, s-a dovedit o alegere inspirată pentru cei care au căutat compania selectă a muzei Eutherpe. Mesajul transmis de acest duo, violă - flaut, cald şi armonios, a ajuns la sufletele melomanilor, demonstrând o dată în plus caracterul terapeutic al muzicii camerale şi nu numai.

„De-a lungul timpului, am încercat mai multe combinaţii camerale: cvintet de suflători, cvartet cu flaut, trio de suflători, duo cu pian, iar acum am decis să facem şi un duo flaut - violă. E o sonoritate nouă. Viola este un instrument cu un timbru cald şi se îmbină foarte bine cu flautul, care are, de asemenea, un timbru foarte cald, strălucitor. Este o combinaţie fericită. Mă bucur şi că am găsit aceste lucrări deja consacrate. Devienne a fost chiar flautist, deci ştia ce scrie. Sunt nişte piese frumoase, mă bucur că publicului i-au plăcut. Sper ca data viitoare să găsim alte combinaţii. Muzica de cameră este pasiunea mea, în „timpul liber”, pe lângă activitatea din orchestră şi concertele solistice”, a spus Gabriel Marin.

La scurt timp de la întoarcerea dintr-un turneu din China, cu Orchestra Simfonică din Bucureşti, alături de instrumentişti din toată ţara, Adeline Penescu şi-a reluat activitatea „acasă”, ieşind în faţa publicului meloman tomitan. „În China, am participat într-un turneu de cinci săptămâni, în perioada 17 septembrie - 22 octombrie, cu „Lacul lebedelor” şi concerte simfonice, printre care şi „Rapsodia I”, de Enescu. Sălile au fost arhipline, au o acustică grozavă, iar arhitectura este impresionantă”, a spus Adeline Penescu. „Cu colegul meu Gabriel Marin colaborez foarte bine. Suntem pe aceeaşi lungime de undă”, a adăugat violista.

Cu flautistul Gabriel Marin şi cu violista Adeline Penescu, publicul se va mai reîntâlni pe 3 decembrie, celor doi alăturându­-li-se, ca membri ai cvartetului „Ovidius”, violonista Rodica Nurla şi violoncelista Carmen Tegzeşiu.

„Pe 3 decembrie, o să facem o surpriză foarte frumoasă publicului meloman. Vom avea în program nişte piese foarte frumoase, adecvate momentului, deoarece ne apropiem de sărbătoarea Naşterii Domnului”, a spus Gabriel Marin. Locul şi ora de întâlnire sunt deja cunoscute: foaierul Teatrului „Oleg Danovski”, de la 18.30.

Citește și:

Întâlnire în acorduri de flaut și violă

Patru flautiști din trei țări, în recital la Constanța

Seară camerală cu Eurasia Flutes Quartett

Sărbătoare muzicală la Teatrul „Oleg Danovski”