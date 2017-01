Arnold Schwarzenegger, amant în serie

Actriţa britanică Jane Seymour a declarat că Arnold Schwarzenegger mai are alţi doi copii născuţi în afara căsătoriei sale cu Maria Shriver, după ce actorul de origine austriacă a dezvăluit săptămâna trecută că are un copil cu fosta menajeră a familiei sale. Fostul guvernator al statului american California, care s-a despărţit recent de soţia sa, a anunţat săptămâna trecută că are un fiu de 14 ani cu fosta menajeră a familiei sale, Mildred Patricia Baena. Celebra lui vecină, actriţa britanică Jane Seymour, s-a simţit apoi datoare să declare că lumea întreagă va afla în curând o serie de detalii noi despre viaţa personală a actorului. Jane Seymour susţine că nu a fost deloc şocată să afle că Maria şi Arnold, care au împreună patru copii, Katherine, de 21 de ani, Christina, de 19 ani, Patrick, de 17 ani şi Christopher, de 13 ani, s-au despărţit după o căsnicie care a durat 25 de ani, deoarece o anumită persoană i-a spus de curând o serie de secrete despre viaţa personală a starului din seria ”Terminator” iar aceste secrete vor fi dezvăluite în curând. ”Nu am fost deloc surprinsă. În momentul în care am auzit acest lucru, el tocmai îşi anunţa despărţirea de soţie. În mod evident, se grăbea, înainte ca altcineva să anunţe presa”, a declarat aceasta. ”Din ceea ce am aflat, cred că vor urma multe alte dezvăluiri. Am auzit că ar exista alţi doi copii ai lui, a spus cineva. Chiar m-am întâlnit cu o persoană care o cunoaşte bine acea persoană”, a adăugat actriţa.

Între timp, potrivit presei americane, Maria Shriver a angajat-o pe avocata specializată în divorţuri Laura Wasser şi ar putea primi 100 de milioane de dolari în urma unei înţelegeri cu fostul soţ. Averea totală a cuplului este estimată la o cifră cuprinsă între 200 de milioane de dolari şi 400 de milioane de dolari. Actorul, care a renunţat la această meserie în timpul mandatului său de guvernator, anunţase recent că îşi va relua cariera. Anrold Schwarzenegger a declarat în luna februarie că se simte pregătit să joace din nou în filme şi a anunţat recent că va participa la realizarea unui serial de televiziune şi a unui volum de benzi desenate, ambele inspirate de celebra lui poreclă din lumea politică, ”The Governator”. Luna trecută, o sursă a declarat pentru agenţia de presă Reuters că Arnold Schwarzenegger are toate şansele să joace într-un nou film din franciza ”Terminator”, în care îşi va relua rolul care l-a făcut celebru, cel al unui cyborg practic indestructibil, trimis din viitor.