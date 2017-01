Arnold Schwarzenegger, guvernator... animat

După ce a cucerit Hollywood-ul dar şi fotoliul de guvernator al statului California, Arnold Schwarzenegger se pregăteşte să devină supereroul The Governator, personajul principal dintr-un volum de benzi desenate. Acest proiect va fi realizat în colaborare cu Stan Lee, considerat un mogul al industriei de benzi desenate. Atât volumul de benzi desenate, cât şi serialul de televiziune vor fi inspirate din fapte reale din viaţa lui Arnold Schwarzenegger.

”The Governator va fi un mare supererou, dar el va fi în acelaşi timp şi Arnold Schwarzenegger. Vom folosi toate elementele personale din viaţa lui. Ne vom folosi de soţia lui, Maria Shriver. Ne vom folosi de copiii lui. Ne vom folosi de faptul că a fost guvernator. Doar după ce va părăsi funcţia de guvernator, Arnold decide să devină un justiţiar şi să construiască un centru de control împotriva crimei organizate, al cărui sediu va fi amenajat sub reşedinţa lui din Brentwood”, a declarat Stan Lee. Deşi a recunoscut faptul că nu prea îşi mai dorea să reia cariera de actor după încheierea mandatului de guvernator, Arnold Schwarzenegger a declarat recent că această idee a început să-i placă tot mai mult în ultimele luni. ”Unul dintre motivele pentru care personajul The Governator mi-a plăcut, pe lângă faptul că ador ideea că voi deveni personaj de benzi desenate, este faptul că nu a trebuit să am nimic de-a face cu platourile de filmare”, a declarat renumitul actor. Totodată, afirmă că îi place foarte mult ”porecla” pe care i-a dat-o publicul şi consideră că aceasta reprezintă o combinaţie foarte bună între viaţa lui de actor de cinema şi cariera lui politică.