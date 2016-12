Arpad nu vrea extremişti la Sf. Gheorghe

Consiliul Local Sfântu Gheorghe face apel la Prefectura Covasna şi Guvern să se delimiteze de formaţiunile extremiste şi de prezenţa lor în municipiu, în contextul în care aleşii locali au aflat, de pe internet, că membrii Noii Drepte ar urma să meargă, de Ziua Naţională, la Sfântu Gheorghe. Astfel, aleşii au precizat că au aflat „cu profundă îngrijorare că o mişcare extremistă antisemită şi antimaghiară“ intenţionează să participe la manifestările organizate de Ziua Naţională a României în municipiu. Consfinţind faptul că nimic din ce nu este maghiar nu are ce căuta în spaţiul lor, de parcă ar fi în Ungaria, etnicii maghiari se declară preocupaţi de siguranţa şi ordinea publică în municipiul Sfântu Gheorghe şi de buna convieţuire a cetăţenilor aparţinând diferitelor etnii. Atitudinea consilierilor a fost, probabil, dictată şi de cea a primarului din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care a spus că nu va participa nici în acest an la manifestările de la 1 Decembrie, deoarece nu s-a schimbat nimic în ultimul an - adică nu a fost schimbată data Zilei Naţionale şi nu au fost respectate „promisiunile făcute maghiarilor în 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia“.