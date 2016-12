Ars de viu în accident rutier

IMPACT TERIBIL. Un tânăr în vârstă de 27 de ani şi-a pierdut viaţa, vineri, într-un tragic accident rutier petrecut în municipiul Constanţa. Potrivit poliţiştilor, Claudiu Iftimiciuc, din Constanţa, se deplasa pe strada Verde, cu un motoscuter cu numărul de înmatriculare CT 0950. Ajuns la intersecţia cu strada Alba Iulia, spun oamenii legii, acesta nu a acordat prioritate şi a intrat sub roţile unui autotren înmatriculat BC 16 ZHE, condus regulamentar pe strada Alba Iulia de Petru Dănuţ Andrei, în vârstă de 30 de ani, din Hunedoara. În urma teribilului impact, motoscuterul a luat foc. În secundele următoare, flăcările au cuprins hainele lui Claudiu Iftimiciuc, care a ars de viu sub autotractor, până ca martorii să poată veni în ajutorul său. „Nu s-a asigurat în intersecţie şi a intrat sub tir. Imediat, a izbucnit incendiul. Când am reuşit să ajungem cu extinctoarele la el, deja nu mai ţipa”, a declarat unul dintre martorii accidentului. „Nu a mai avut timp să sară de pe scuter, deşi impactul era iminent. A intrat direct sub autotractor!”, a explicat Petru Dănuţ Andrei, şoferul autotrenului. Din nefericire, medicii care au sosit la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa lui Claudiu Iftimiciuc. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei.

STATISTICI. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe şoferul tirului cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc tragedia rutieră. Statisticile Poliţiei Rutiere arată că, în primele patru luni ale anului 2011, numărul accidentelor rutiere în care au fost implicaţi motociclişti sau mopedişti a scăzut. Până pe data de 30 aprilie s-au înregistrat nouă accidente (cu patru mai puţine faţă de primele patru luni ale anului 2010), în care au fost implicaţi motociclişti şi mopedişti, soldate cu decesul unei victime, rănirea gravă a două persoane şi rănirea uşoară a altor opt, principala cauză a producerii acestora fiind neacordarea de prioritate.