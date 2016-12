Arsă de vie

O femeie şi-a pierdut viaţa, iar soţul ei a reuşit să se salveze în ultimul moment, după ce baraca în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări. Tragedia a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 2.00. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că mai multe persoane au sunat la 112 şi au cerut ajutor, spunând că o baracă de pe strada Viorelelor, din municipiul Constanţa, a luat foc. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise în zonă pentru a interveni, însă autorităţile nu au mai putut face nimic pentru a salva viaţa femeii de 34 de ani, blocată în baracă, despre care rudele susţin că ar fi fost însărcinată. Martorii le-au spus militarilor că soţul victimei a reuşit să scape în ultima clipă şi că acesta a fugit fără să încerce să o scoată pe femeie din mijlocul flăcărilor.

CERCETĂRI În urma cercetărilor efectuate, pompierii au stabilit că nenorocirea a fost provocată de o lampă. „Este o locuinţă improvizată din BCA, chirpic şi lemn. În urma investigaţiilor, am stabilit că incendiul a fost provocat de o lampă cu motorină lăsată să ardă nesupravegheat. Este posibil şi ca unul dintre ei să fi atins din greşeală lampa, răsturnând-o“, a declarat plutonierul adjunct Florin Popescu, din cadrul Detaşamentului Constanţa Port. „A venit vecina şi ne-a trezit, mi-a spus că a luat foc sora mea, am ajuns acolo, nu mai puteam, am vrut să intru, dar era focul mare şi baraca a căzut peste ea“, a spus fratele victimei. Trupul neînsufleţit al femeii a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei. Rudele spun că aceasta suferea de epilepsie şi că trăia într-o sărăcie lucie, alături de soţul ei. Totodată, vecinii susţin că cei doi au avut împreună trei copii care au ajuns, în urmă cu mai mulţi ani, în grija statului. Cercetările în acest caz sunt continuate de o echipă formată din poliţişti şi pompieri.