Arşavin şi Xabi Alonso, jucătorii ultimelor meciuri din Grupa D

Mijlocaşul rus Andrei Arşavin a fost desemnat de UEFA jucătorul meciului Rusia - Suedia, scor 2-0, din ultima etapă a grupei D de la EURO 2008. “Am jucat foarte bine, mai ales pe faza ofensivă. După 1-0 nu ne-am culcat pe o ureche, din contră am continuat să atacăm. După marcarea celui de-al doilea gol am devenit mai puternici şi am mai fi putut înscrie. Sper ca în partida cu Olanda să fim la fel de puternici cum am fost în meciul cu Suedia. Va fi dificil, deoarece olandezii formează cea mai bună echipă de la acest turneul final”, a spus Arşavin. În cealaltă partidă a grupei, Grecia - Spania 1-2, mijlocaşul spaniol Xabi Alonso a fost desemnat de UEFA jucătorul meciului. “Xabi Alonso a distribuit cele mai multe baloane către atacul spaniol şi a fost în centrul multor ocazii. El a depus un efort fantastic la mijlocul terenului şi a fost pericolul numărul unu al porţii apărate de Nikopolidis în prima repriză”, a explicat UEFA alegerea lui Xabi Alonso pentru decernarea acestui trofeu.