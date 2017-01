Arsen Mustafa a cucerit, la Sofia, prima sa medalie importantă

România a cucerit la Campionatele Mondiale de box pentru tineret (sportivi de 17-18 ani) de la Sofia, încheiate joia trecută, o singură medalie, argintul pugilistului constănţean Arsen Mustafa, de la CS Farul. Mustafa a reuşit cinci victorii în capitala Bulgariei, în faţa lui Marwan Ahmad (Emiratele Arabe Unite), Francesco Maietta (Italia), Ilian Markov (Bulgaria), Artur Prygoda (Ucraina) şi Goh Hosaka (Japonia). Trei succese au fost la puncte, în faţa europenilor, ceilalţi doi adversari fiind abandonaţi de arbitru încă din prima repriză, din cauza loviturilor extrem de dure încasate de la român! Constănţeanul a fost declarat învins doar în finala categoriei 60 kg, în care l-a întâlnit pe Ablaihan Jusupov (Kazahstan).

„M-am simţit foarte bine la Sofia, am boxat acolo şase meciuri şi am învăţat ceva foarte important: în ring trebuie să fii cât se poate de calm, să nu fii agitat, să nu te enervezi şi să gândeşti cât mai mult. Probabil că aşa am reuşit să termin pe podium de această dată”, a declarat proaspătul vicecampion mondial, care s-a mai calificat în sferturi de finală şi la alte trei competiţii importante majore de cadeţi şi juniori (CM 2011, CE 2011 şi 2012), nereuşind să facă pasul pe podium. „Am bătut de atâtea ori la această poartă, ca un berbec la porţile unei cetăţi, până s-a deschis. Perseverenţa şi munca asiduă au dus la obţinerea acestui rezultat deosebit, care ne bucură enorm şi ne dă puterea de a merge mai departe. Sperăm ca de acum încolo să uităm insuccesele anterioare, pentru că acum i s-a deschis calea spre alte realizări extraordinare pentru boxul constănţean şi pentru boxul românesc”, a spus antrenorul de la Farul al lui Arsen, Mihai Constantin.

Lotul naţional masculin al României, antrenat de Relu Auraş şi Ferodin Ablalim, a mai avut cinci pugilişti la Sofia, dintre care doi au fost eliminaţi în optimile de finală (Paul Arădoaie şi Nicuşor Ciobanu), iar ceilalţi trei, în 16-imi. „Ca antrenori de lot naţional, ne declarăm, eu şi Relu Auraş, mulţumiţi de această campanie, de această reconstrucţie şi revenire a României în elita boxului mondial. Toţi cei şase sportivi deplasaţi în Bulgaria au trecut de primele faze eliminatorii, iar cu doi ne-am oprit în faza optimilor. Arsen Mustafa este singurul care a excelat, calificându-se în finală, dar şi la Jocurile Olimpice de tineret”, a precizat Ferodin Ablalim, care este antrenor şi la CS Năvodari.