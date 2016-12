Arsenal de arme furate

În urmă cu aproape şase luni, două apeluri la 112 i-au pus pe jar pe poliţiştii din Constanţa. Primul a fost înregistrat la ora 17.00 şi anunţa un jaf la Intesa SanPaolo Bank. După numai trei ore, erau anunţaţi că o locuinţă din Constanţa a fost spartă, iar hoţii au furat un seif cu arme. În scurt timp, mai mulţi poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale (SIC) s-au deplasat la adresa păgubitului şi au demarat o anchetă, coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Poliţiştii au aflat de la proprietarul casei jefuite că în seif avea două arme de vânătoare marca Benelli, una cu glonţ şi una cu alice, o lunetă marca Kahles Helia CSX, 17 cartuşe de calibru 30.06 şi 61 cartuşe de vânătoare calibru 12. La numai câteva zile, poliţiştii au descoperit seiful pe un câmp, din apropierea variantei Constanţa-Ovidiu, însă acesta era gol. În urma cercetărilor şi a informaţiilor obţinute anchetatorii au reuşit să îi identifice pe autori, însă le lipseau probele care să le permită să-i incrimineze. Poliţiştii i-au filat pe suspecţi mai multe luni şi au avut surpriza să afle că aceştia erau experţi în furturi din locuinţe şi că făceau parte dintr-o grupare de hoţi. La sfârşitul lunii iunie, Marius Vladu, zis “Freză”, Bacî Asan, zis “Cămătari”, Sinan Paşa Asan, zis “Hagi” şi Bairam Sinan, zis “Piticul” au fost arestaţi pentru furt calificat în formă continuată după ce, la domiciliile lor au fost găsite mai multe bunuri provenite din furturi. Oamenii legii au stabilit că hoţii seifului cu arme sunt Marius Vladu şi Bairam Sinan. Cei doi au declarat că armele furate au fost vândute lui Nicolae Efimov, de 26 de ani, din Sulina, cu aproape 3.000 de lei, în condiţiile în care armele valorează peste 20.000 de lei.

ARESTAŢI În timpul audierilor, acesta le-a declarat poliţiştilor că armele pe care le-a cumpărat de la Vladu, le-a vândut lui Liviu Gaman, de 37 de ani, din Constanţa. Continuarea anchetei a scos la iveală că Efimov, împreună cu un alt bărbat neidentificat încă, a tâlhărit şi împuşcat o femeie din Constanţa în luna decembrie a anului trecut. Marţi, Efimov a fost prezentat instanţei de judecată care a decis arestarea lui pentru o perioadă de 29 de zile, pentru comiterea infracţiunilor de tâlhărie şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. În aceeaşi zi, lucrătorii SIC împreună cu procurorul au efectuat o percheziţie la domiciliul lui Gaman din Constanţa şi au avut surpriza să găsească un adevărat arsenal: una din cele două arme de vânătoare şi 17 cartuşe de calibru 30.06, furate din seiful constănţeanului, alte şapte cartuşe de calibru 30.06, 43 de cartuşe calibru 5.6, două cartuşe calibru 8 cu bilă metalică, două cartuşe calibru 8 cu gaz, 42 de capse iniţiere cartuşe letale şi neletale, 42 de bile metalice calibru 4.5, dar şi un pistol tip pix cu arc şi cui percutor cu cameră pentru cartuşe de calibru 8. El le-a declarat anchetatorilor că a cumpărat armele şi muniţia din Bulgaria, dar nu a putut prezenta acte justificative. Miercuri după-amiază, Gaman a fost arestat pentru o perioadă de 29 de zile, pentru comiterea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

ARME RECUPERATE Vineri dimineaţă, un apel anonim la 112 anunţa că pe un câmp din zona Faleză Nord, din Constanţa, a fost găsită o armă de vânătoare şi mai multe cartuşe. Un echipaj de poliţie s-a deplasat în scurt timp la adresa respectivă şi, în urma verificării seriilor, anchetatorii au stabilit că arma Benelli şi cele 61 de cartuşe găsite fac parte din arsenalul furat din seif în luna martie. Conform anchetatorilor, în acelaşi dosar mai este cercetat şi Ionuţ Ţuţuianu, de 26 de ani, din Constanţa, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Poliţiştii au stabilit că el a fost şoferul în cazul furtului de arme. În cursul zilei de ieri, el a fost audiat de anchetatori care au decis cercetarea lui în stare de libertate pentru furt calificat. „Marius şi Bairam au venit şi m-au luat de acasă în ziua jafului, dar eu am crezut că mergem la jocuri electronice. După ce au spart locuinţa, au pus seiful în maşină şi l-am dus la mine acasă. Ei doi l-au deschis şi când am văzut ce are în interior m-am speriat şi le-am spus să plece şi să ia şi seiful cu ei pentru că mie îmi este frică”, a declarat Ionuţ Ţuţuianu, pentru ziarul „Telegraf”.

UN FURT PE ZI Potrivit anchetatorilor, cei patru suspecţi care ajunseseră experţi în furturi, se întreţineau atât pe ei, cât şi familiile lor din jafuri. Ţintele hoţilor erau, în special, casele din Constanţa, iar în perioada decembrie 2011 - iunie 2012, ei au spart câte o casă pe zi. Hoţii săreau gardul, forţau uşa de acces, sau geamurile lăsate în poziţia oscilobatant şi furau din locuinţe bunuri care puteau fi uşor transportate şi valorificate. Bunurile furate erau împărţite, iar fiecare le valorifica pe cont propriu sau apela la un intermediar, Florin Abibula, care le facilita vânzarea sau păstra anumite bunuri pentru el şi soţia sa. Hoţii acţionau împreună şi, de fiecare dată, unii stăteau de „şase” şi alţii intrau în locuinţă. Anchetatorii nu au reuşit să probeze decât o parte din spargerile comise de aceştia, prejudiciul total fiind estimat la 100.000 de lei. În urma percheziţiilor efectuate la locuinţele lor, oamenii legii au găsit uneltele folosite de hoţi în timpul spargerilor şi au reuşit să recupereze o parte din bunurile furate, constând în bijuterii din aur şi valută.

TÂLHĂRIA COMISĂ DE EFIMOV Pe 5 decembrie 2011, poliţiştii constănţeni au intrat în alertă după ce o femeie de 40 de ani, din Constanţa, a sunat la 112 şi a spus că a fost tâlhărită pe Aleea Violetelor din zona Casei de Cultură, de mai mulţi indivizi care i-au furat poşeta şi au tras patru focuri de armă. Victima le-a declarat anchetatorilor că, în timp ce mergea pe alee, lângă ea a oprit o maşină din care au coborât doi bărbaţi cu cagule pe faţă. De frică să nu îi fure poşeta, femeia s-a aşezat pe geantă şi a început să ţipe. Ea a fost bătută şi împuşcată cu un pistol cu gaze în fesa dreaptă de cei doi indivizi, care i-au luat geanta şi s-au făcut nevăzuţi. Mai mult, victima le-a precizat anchetatorilor că în poşetă avea 4.700 de lei. Unul din autorii tâlhăriei, Nicolae Efimov, care a fost prins în cursul acestei săptămâni le-a spus poliţiştilor că nu-l cunoaşte pe complicele său deoarece l-a întâlnit cu puţin timp înainte de comiterea infracţiunii.