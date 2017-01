Arşiţa îi încinge pe interlopii constănţeni

Noi reglări de conturi! Sfîrşitul de săptămînă a fost însîngerat de confruntările dintre membrii celor două renumite clanuri interlope constănţene “Fraţii” şi “Spaniolu”, care au debutat în plină stradă la Constanţa şi au continuat pe holul unui spital din Eforie. Victimele răfuielilor sînt rude cu “Cristel”, din clanul “Fraţii”, iar agresorii, Stila Sarafu şi Florin Sîrbu, zis “Ţo”, fac parte din gruparea “Spaniolu”. Nimeni nu poate garanta că aceste violenţe nu ar putea fi începutul unui nou război între clanurile rivale. Nu este exclusă nici varianta ca aceste lupte de stradă să fie o urmare a declaraţiilor din cele două procese aflate pe rolul instanţei, în care sînt implicaţi capii celor două clanuri.

După o scurtă perioadă de acalmie, războiul mocnit dintre cele două clanuri interlope constănţene “Fraţii” şi “Spaniolul” a răbufnit din nou, sîmbătă, cînd un nou scandal s-a consumat în intersecţia de la Delfinariu, din Constanţa. Gabriel Sebastian Gheorghiu, de 27 de ani, fratele lui Cristian Gheorghiu, zis “Cristel”, un personaj important al clanului fraţilor Vasea, a fost bătut şi lovit cu o toporişcă în tibia piciorului drept. În apropierea intersecţiei dintre b-dul Mamaia şi strada Soveja, maşina lui a fost blocată în trafic de două autoturisme, un Audi A6, condus de Ionuţ Vanghelici, de 29 de ani, şi un Range Rover, de culoare neagră, din care a coborît Stila Sarafu, de 25 de ani, ambii din clanul rival “Spaniolu”. Victima susţine că Sarafu era însoţit de încă două persoane cînd a coborît din jeep şi s-a repezit la el cu o toporişcă. Din spusele martorilor, înaintea atacului, cei doi şoferi se şicanaseră în trafic, timp în care Stila Sarafu şi-ar fi chemat “ajutoare”. După ce l-au schilodit pe Gheorghiu, membrii clanului “Spaniolu” au dispărut. Fratele lui “Cristel” a ajuns în urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa, ulterior fiind transferat la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală din Eforie Sud. Conflictul părea stins, dar cîteva ore mai tîrziu, o nouă regalare de conturi s-a consumat pe holurile unităţii sanitare din Eforie. De această dată, victima membrilor clanului “Spaniolu” a fost cumnatul lui “Cristel”, Daniel Aurel Gurgu, de 30 de ani, care venise să-l viziteze pe Sebastian Gheorghiu, victima agresiunii lui Sarafu. Gurgu nici nu a ieşit bine din salon cînd a dat nas în nas cu doi interlopi din gruparea rivală, Florin Sîrbu, de 30 de ani, zis „Ţo”, şi Lucian Călimărea, de 31 de ani, care, însoţiţi de alte două persoane neidentificate încă, s-ar fi îndrepat spre salonul în care era internat Gheorghiu. Fără să ţină cont de locul unde se aflau, Sîrbu a scos un cuţit şi l-a tăiat pe Gurgu pe faţă şi gît. Şocate de scenele sîngerose petrecute sub ochii lor, cadrele medicale au sunat la 112 şi, în scurt timp, la spital au ajuns luptătorii DIAS, care au pus capăt unui conflict care ar fi putut degenera în lupte de stradă pentru că, între timp, apropiaţi ai interlopilor au împînzit zona. Gurgu a fost dus la Spitalul Judeţean Constanţa, unde a rămas peste noapte sub supravegherea medicilor, iar dimineaţa s-a prezentat la sediul IPJ Constanţa, pentru a reclama agresiunea suferită. “Am depus o plîngere în care am arătat tot ce s-a petrecut pe holul spitalului din Eforie. Aştept ca legea să-şi spună cuvîntul şi să se facă dreptate”, a declarat Daniel Aurel Gurgu. Conflictele tind să evolueze întrucît între bandele rivale sînt mai multe procese în care martorii din fiecare grupare sînt intimidaţi sau se fac presiuni asupra lor să-şi modifice declaraţiile. Toţi infractorii, deşi sînt acuzaţi şi cercetaţi pentru cazuri de violenţe deosebit de grave, folosesc toate “scăpările” legii pentru a tergiversa sau pentru a schimba încadrările juridice. Toţi interlopii se află în libertate în prezent, într-o ţară în care toţi se plîng, dar nimeni nu este vinovat. Nimeni nu poate garanta că aceste violenţe nu ar putea fi începutul unui nou război între clanurile rivale. Nu este exclusă nici varianta ca aceste lupte de stradă să fie o urmare a declaraţiilor din cele două procese aflate pe rolul instanţei, în care sînt implicaţi capii celor două clanuri.