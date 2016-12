Artă românească şi... africană, la Târgul Meşterilor Populari

Organizatorii celei de-a XII-a ediţii a Târgului Naţional al Meşterilor Populari, Muzeul de Artă Populară de la malul mării şi Primăria Municipiului Constanţa s-au întrecut pe sine, anul acesta, aducând pe faleza Cazinoului din staţiunea Mamaia o mulţime de meşteri şi meşteşuguri reprezentative ale artei tradiţionale româneşti. Anul aceasta, cunoscutul târg de la ţărm de mare stă sub semnul prezenţelor insolite. Astfel, meşterilor deja obişnuiţi ai locului, care vin, an de an, cu noi obiecte de mare valoare artistică, li s-au alăturat, anul acesta, o familie care realizează pictură naivă, o familie de sticlari din Timişoara şi o prezenţă inedită şi exotică: un camerunez care confecţionează podoabe, în stil african, din diverse pietre semipreţioase.

De formaţie economist, camerunezul Marin Collins a copilărit în România şi a renunţat la postul său din Ministerul Finanţelor pentru... „pietre”. Le aduce din toate colţurile lumii şi, inspirat de cultura africană, le asamblează în şiraguri. Podoabele confecţionate de el au nu doar o funcţie estetică, ci şi terapeutică, Marin Collins crezând în cristaloterapie.

Venit pentru prima dată la malul mării din Luncani, Bacău, Ioan Măric sau „bădiţa”, cum i se mai spune meşterului, pictează de când se ştie. Inspirat de frumuseţea satului în care s-a născut şi ajutat de soţia sa, Niculina, de a cărei părere critică ţine cont întotdeauna, nea Măric pune pe lemn, cu ajutorul culorilor, viaţa satului, cu morala ei. Lucrările lui Ioan Măric au fost prezentate până şi la Parlamentul European de la Bruxelles, dar şi în Franţa şi Italia.

La târgul estival 2010, foarte bine reprezentată este şi arta realizării icoanelor sculpate, pictate pe lemn, scoarţă de copac, scoică, cristal sau pictate pe sticlă, în stil bizantin sau naiv.

Familia Căldărar din Brateiu, judeţul Sibiu, în straie tradiţionale, cu cămăşi albe încinse la brâu, cu bărbi lungi şi cu pălării cu boruri largi, a venit şi la această ediţie a târgului de la Mamaia cu celebrele cazane de ţuică, cu ibrice şi tăvi lucrate cu meşteşug. „Pentru mine, fiecare ediţie este ca... prima. Am aceleaşi emoţii şi dorinţa ca totul să fie bine şi urmăresc modul în care turistul care vine pe litoral şi vizitează târgul este încântat şi mulţumit de ceea ce vede”, a subliniat directorul Muzeului de Artă Populară, dr. Maria Magiru.

Cea de-a XII-a ediţie a manifestării, organizată de Muzeul de Artă Populară, poate fi vizitată până luni inclusiv, în intervalul orar 10.00-21.30. Cei care apreciază arta populară au de unde şi ce alege, de la podoabe, ceramică, ţesături şi costume populare, instrumente muzicale, obiecte de uz casnic din lemn, sticlărie sau împletituri din paie, iar preţurile se pot negocia.