Artele, „vedete” la Vama Veche

Ediţia de anul acesta a Festivalului Stufstock şi-a deschis porţile, duminică, în boema staţiune din sudul litoralului, Vama Veche. Până pe 28 august, iubitorii de artă se pot delecta în cadrul evenimentului cu workshop-uri de fotografie, proiecţii de film, spectacole de teatru şi, mai ales, muzică de calitate.

Prima seară l-a avut în prim-plan pe faimosul actor Horaţiu Mălăele, care a oferit o reprezentaţie uimitoare, în stilul său caracteristic: „Sunt un orb”. Versuri ale unor poeţi celebri precum: Nichita Stănescu, George Topârceanu sau Emil Brumaru au traversat sufletul, plin de sensibilitate, al artistului, spre inimile celor care au umplut pană la refuz Terasa Corsarul, din Vama Veche, vrăjiţi parcă de solemnitatea momentului.

Seara a continuat, la curtea La Frontiera, unde, sub egida Filmstock, organizatorii le-au oferit celor prezenţi o serie de proiecţii de film: „The Runaways”, „Idioma Impossibile”, „Street Days”, „Blacks” şi „Tom Atkin\'s Blues”. Cinefilii au fost de-a dreptul încântaţi, neputând să se desprindă de universul care li s-a deschis în faţa ochilor, decât spre zori. Bliţurile s-au declanşat la unison pentru pasionaţii care au tratat prin workshop-uri, vernisaje, lecţii şi ... prin practică, tema propusă, „Fotografie de noapte”.

Festivalul Stufstock va continua săptămâna aceasta, pe toate planurile, la fel cum a debutat, pentru ca pe 26 şi 27 august, seria concertelor să îi aducă în faţa publicului pe: Iris, Alternosfera, Byron, OCS, Travka, Nişte Băieţi, White Walls, East Roots, The dAdA, Blue Pulse, Up to Eleven şi Krepuskul.

În această seară, la terasa La Frontiera, cinefilii se pot bucura de un maraton al filmelor româneşti: „Visul lui Adalbert”, „Bună! Ce faci?”, „Dacia, dragostea mea” şi „Lele - Am muzica în sânge”, completate şi de două selecţii de scurtmetraje. Iubitorilor de teatru le este pregătită, tot pentru această seară, de la 20.30, la Terasa Corsarul, o piesă în regia lui Felix Crainicu, „Hai să facem sex!”.