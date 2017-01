Artiști și trupe străine concertează, luna aceasta, în țară

Placebo, Bastille şi The National se numără printre trupele care vor concerta în România pe 9 şi 10 august, iar formaţiile Testament şi Nazareth vor face show în Bucureşti, pe 12, respectiv 22 august.

Placebo, Bastille şi The National se numără printre trupele care vor participa la ediţia Summer Well din acest an, care va avea loc pe 9 şi 10 august, pe Domeniul Ştirbey din Buftea. Line-up-ul festivalului este completat de John Newman, Miles Kane, The 1975, Tom Odell, Chloe Howl, Reptile Youth şi Prides. De asemenea, trupa americană de thrash metal Testament va susţine un concert în premieră în Bucureşti, la Arenele Romane, pe 12 august, iar legendara trupă britanică de hard rock Nazareth va cânta „Love Hurts" din nou pe scena din Hard Rock Cafe, pe 22 august.