Articol care îngrădea libertatea presei, amendat

Mass-media rămân libere, după ce senatorii jurişti au votat, în unanimitate, abrogarea articolului din Codul Penal care prevedea pedeapsa cu închisoare de la trei luni la un an pentru „presiuni asupra justiţiei”. Este vorba despre articolul 276 din Legea 286/2009 privind Codul Penal, în care se preciza că „Fapta persoanei care, în timpul unei proceduri judiciare, face declaraţii publice nereale referitoare la săvârşirea de către judecător sau de organele de urmărire penală a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave (…), în scopul de a le influenţa sau intimida, se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă“. Propunerea legislativă are ca iniţiatori mai mulţi parlamentari, majoritatea liberali, printre care Crin Antonescu, Victor Ciorbea, Sebastian Grapă, Marius Obreja, Sorin Roşca Stănescu, Ştefan Tomoioagă, Mihăiţă Calimente, Relu Fenechiu, Alina Gorghiu, Petre Roman, Nini Săpunaru şi Radu Stroe. Senatorul PSD Ioan Chelaru a punctat ieri că „membrii Comisiei Juridice au abrogat acel articol care îi privea pe jurnaliştii care, în timpul proceselor, ar fi exprimat puncte de vedere neargumentate, nefundamentate şi nereale referitoare la părţile implicate“. El a mai precizat că, astfel, se respectă promisiunea făcută la începutul mandatului de premierul Victor Ponta, care spunea că presa va rămâne liberă. Proiectul de abrogare va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor la începutul săptămânii viitoare. Astăzi se aşteaptă pronunţarea Senatului.