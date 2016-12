Articolul „The Sun“ cu minori exploatați, o invenție

Autoritățile române au fost puse pe jar de un interviu realizat de jurnaliști britanici în casa unei familii din Carei, în cadrul căruia mama a doi minori ar susține că muncește ajutată de copii pentru a asambla acasă jucăriile-surpriză care se găsesc în ouăle Kinder. Din interviu reiese că rezultatul a trei zile de muncă susținută a mamei și copiilor (7 - 8 ore pe zi) ar fi remunerat cu 14 lei. Conform unui articol dat publicității de jurnaliștii britanici în „The Sun“ alături de interviul menționat, jucăriile-surpriză ce se găsesc în interiorul ouălor Kinder, ale companiei italiene Ferrero, sunt asamblate de membrii unor familii sărace din nordul României pe sume derizorii, la montarea pieselor participând inclusiv copii. Potrivit jurnaliștilor britanici de investigație, tatăl unuia dintre copiii care lucrează la asamblarea jucăriilor a declarat că aceasta este ”o muncă de sclav, dar ce altceva poți face atunci când nu ai de ales?”. Pentru fiecare 1.000 de ouă Kinder pe care o familie le asamblează, aceștia sunt plătiți cu suma de 20 de lei. Produsele sunt confecționate de producătorul de ciocolată Ferrero și apoi transportate la o fabrică din Carei, în nord-vestul României, unde sunt vândute mai departe. Familiile sunt aprovizionate cu ouă și componente de plastic de către o firmă românească, Prolegis, un sub-contractor al Romexa SA. În momentul în care echipa de investigații a încercat să contacteze firma distribuitoare, reprezentanții acesteia au bocat accesul în fabrică. La o oră după această întâmplare, o persoană s-ar fi deplasat cu un taxi la locuința uneia dintre familiile angajate pentru asamblarea jucăriilor, pentru a prelua toate materialele oferite anterior și a anunța încheierea colaborării. Daniel Mureșan, angajat Romexa SA, responsabil cu activitatea desfăşurată în zona de nord, a insistat asupra faptului că nu avea cunoștință de externalizarea activităților firmei. Totdată, o sursă care lucrează la linia de produse Kinder a declarat ziarului britanic că cei aflați la conducerea fabricii de ciocolată Ferrero nu cunosc ceea ce se petrece în România. Ferrero a declarat anterior că garantează muncitorilor săi salariul minim pe economie și interzice utilizarea copiilor în procesul de producție.

Atenție, jurnaliștii britanici nu au probat niciodată că produsele respective aparțin firmelor Ferrero sau Kinder, Prolegis sau Romexa și nu altor firme care comercializează ouă de ciocolată cu surprize, având în vedere că ouăle Kinder nu sunt singurele de acest gen de pe piață.

Pe fondul acestor informații, Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare a declanşat o amplă anchetă în cazul uneia dintre familiile din Carei pomenite în „The Sun“. Din primele cercetări reiese că părinţii copiilor nu apar ca fiind angajaţi ai celor două firme care desfăşoară în România activitatea de asamblare a jucăriilor-surpriză. Purtătorul de cuvânt al ITM Satu Mare, Ioan Flore, a declarat, marți, că inspectorii instituției verifică dacă salariații acestor firme au fost angajați cu forme legale, dacă firmele respectă prevederile Codului Muncii și dacă sunt respectate normele de protecție a muncii. ”Am declanșat o anchetă, două echipe de inspectori de la ITM Satu Mare au plecat la Carei și Tășnad pentru verificarea a două firme. Una are sediul social în Satu Mare cu punct de lucru în Tășnad, iar cealaltă are sediul în Oradea și punct de lucru în Carei. Numele salariaților apărute în presă nu figurează ca angajați la niciuna din cele două firme. Inspectorii ITM verifică dacă salariații acestor firme au fost angajați cu forme legale, dacă firmele respectă prevederile Codului Muncii și dacă sunt respectate condițiile de securitate și sănătate în muncă, normele de protecție a muncii. Din ce știu eu, contracte cu muncă la domiciliu am văzut doar în urmă cu mai mulți ani, la o firmă de confecții, nu este un tip de muncă foarte răspândit în județul Satu Mare”, a spus Flore. Potrivit acestuia, dacă se constată folosirea în muncă a unor minori sub 15 ani sau dacă sunt folosite mai mult de 5 persoane fără formele legale de angajare, se vor sesiza organele de urmărire penală. ”Dacă sunt minori folosiți, sesizăm Direcția de Protecție a Copilului”, a mai spus purtătorul de cuvânt al ITM Satu Mare.

Anchete în acest caz au fost declanșate, marți, de IPJ Satu Mare și de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului.

Femeia filmată de „The Sun“ a declarat pentru jurnaliștii români că întreaga poveste difuzată de britanici este o înscenare. Ea a povestit că a crezut că britanicii filmează pentru un material de promovare a fabricii. Mama copiilor susține acum că nu înțelege foarte bine limba engleză și se teme că, în urma scandalului generat de invenția jurnaliștilor de la „The Sun“, ar putea să decadă din drepturile părintești.

Nu este primul scandal de acest gen generat în România de un material fără prea multe legături cu realitatea, publicat de presa străină. În urmă cu doar două luni, în septembrie, Sky News rupea norii cu un articol despre traficanți de arme români care vând arme sustrase din Ucraina tuturor doritorilor, aprovizionând chiar și celule teroriste. Jurnaliștii care au publicat materialul sunt acum cercetați de DIICOT pentru transmiterea de informații false.