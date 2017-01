Artişti de renume internaţional, de Revelion, în România

În acest an, numeroşi artişti de renume internaţional vor petrece noaptea dintre ani în România. Lexter, artistul care a devenit cunoscut în România datorită megahitului „Freedom to love”, va susţine un concert de Revelion în „Turabo Society Club”, din capitală. Artistul s-a născut în Oxford, Marea Britanie, unde a luat primele cursuri de chitară şi dans la o vîrstă foarte fragedă. În anul 1990, Lexter a plecat în Barcelona, în căutarea aventurii vieţii lui, urmînd ca, în 1992, să se mute acolo definitiv. Pe numele lui adevărat Lester, acesta şi-a schimbat numele în Lexter, pentru că spaniolii pronunţau greu acest nume. În Spania, Lexter a cîntat în mai multe trupe, printre care „Blue 4 U”, care a avut hituri precum „Livin\' in Jam”, ajunsă pe locul al III-lea în topurile spaniole, sau „Happy”, care a ajuns pe locul I. După ce a trecut prin mai multe grupuri, Lexter şi-a început cariera solo lansînd piese precum „It\'s Not Unusual”, „Sweet Sensation”, „We Can Share It”, „See The Trouble”. În prezent, Lexter a adoptat un nou stil de muzică, iar pentru cel mai recent material discografic al său a îmbinat trei genuri diferite. Ultimul său single, „Freedom to love”, a ajuns pe primele locuri în topurile din întreaga Europă.

Şi Lee Burridge şi Bill Patrick vor face Revelionul 2009 în România, cei doi renumiţi DJ mixînd în noaptea dintre ani în „Kristal Glam Club”, din capitală. Premiat în anul 1998, de către revista „Mixmag”, cu titlul „Best DJ at The Best Club”, Lee este atras de ideea petrecerilor sub lună plină din Ko-Pha-Ngan, Thailanda. DJ-ul a fost rezident, timp de şase ani, în Hong Kong, unde a fost încoronat „rege”, fiind prezent în cele mai importante cluburi şi evenimente de gen. În Europa şi Statele Unite ale Americii există, deja, o „modă Lee Burridge”, care nu a pierdut teren, de-a lungul anilor. Lee Burridge este un artist extraordinar, cu un stil de a mixa multilateral şi unic, fiind unul dintre cei mai îndrăgiţi DJ-i care vin în România. Cel mai interesant „parteneriat” de pupitru al lui Lee Burridge este, de departe, cel cu Bill Patrick.