Artişti din peste 16 ţări, la eXplore dance festival

Artişti din peste 16 ţări participă la cea de-a şasea ediţie a eXplore dance festival, singurul festival internaţional de dans contemporan şi performance care se desfăşoară, anual, în Capitală. Festivalul are loc între 1 şi 16 octombrie şi cuprinde, printre altele, 30 de spectacole, 21 filme de dans, opt workshop-uri, o masă rotundă, precum şi o serie de evenimente şi programe speciale: Meet the Next Generation - un program internaţional intens de coaching pentru tineri coregrafi, Critical Endeavour - program dedicat tinerilor jurnalişti şi critici de dans şi Prix Jardin d\'Europe 2011 - competiţie europeană pentru tineri coregrafi cu premiul de 10.000 de euro.

Artişti din peste 16 ţări (din Europa, dar şi din SUA, Canada şi Noua Zeelandă) îşi prezintă, la Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Teatrul Odeon şi Teatrul Nottara, cele mai recente creaţii coregrafice, premiate la festivalurile internaţionale de profil. Printre cei mai cunoscuţi artişti care vor păşi pe scena festivalului se numără Meg Stuart, Boris Charmatz, Philipp Gehmacher, Eszter Salamon, Jonathan Burrows, Benoit Lachambre şi Cullberg Ballet, care vor oferi, prin spectacolele lor, o imagine amplă asupra celor mai importante direcţii din dansul contemporan şi performance.

Din program fac parte şi filmele de dans, 21 la număr (8 lungmetraje şi 13 scurtmetraje) care vor fi proiectate la Noul Cinematograf al Regizorului Român.

Festivalul este o iniţiativă unică a unei asociaţii non-profit, 4CULTURE, al cărei scop vizează creşterea vizibilităţii dansului contemporan prin oferirea unui program internaţional complet, adresându-se publicului larg şi profesioniştilor din domeniu. Evenimentul încurajează diseminarea creaţiilor de dans contemporan, schimbul de experienţă şi promovarea tinerilor artişti prin spectacole, performance-uri (inclusiv premiere), workshop-uri, lecture-uri şi filme de dans.