Artişti ignoraţi la premiile Grammy

Cea de-a 53-a ediţie a premiilor Grammy se va desfăşura la Los Angeles, pe data de 13 februarie. Premiile Grammy sunt acordate de Academia Naţională de Artă şi Ştiinţă din SUA şi reprezintă una dintre cele mai importante distincţii din lumea muzicii. Sunt oferite peste o sută de premii, ce acoperă aproape orice categorie şi gen muzical. Premiile Grammy sunt un adevărat reper nu neapărat în ceea ce priveşte popularitatea şi încasările realizate de un muzician, ci în privinţa respectului şi aprecierii de care se bucură în branşă. Astfel, absenţa vreunui nume celebru de pe lista de nominalizări este de natură să dea indicii despre notorietatea sa în rândul profesioniştilor.

Anul acesta, Eminem a primit cele mai multe nominalizări, 11, şi va fi în competiţie la secţiunea Cel mai bun album, pentru “Recovery”, la Cel mai bun cântec al anului, alături de Rihanna, cu piesa “Love the Way You Lie” şi Cea mai bună piesă rap, fiind nominalizat cu două piese, ”Love the Way You Lie” şi ”Not Afraid”. Eminem este urmat de cântăreţul de origine hawaiană Bruno Mars, cu şapte nominalizări, printre care Cea mai bună interpretare masculină. Jay-Z, Lady Antebellum şi Lady Gaga au câte şase nominalizări. Katy Perry este în competiţie pentru Cel mai bun album, alături de Lady Gaga, Arcade Fire şi Lady Antebellum. Cel mai aşteptat duel muzical este între Katie Perry şi Lady Gaga, amândouă concurând la categorii precum Albumul Anului, Cea mai bună interpretare pop, Cel mai bun duet şi Cel mai bun album pop al anului. Foarte la modă printre adolescenţi, canadianul Justin Bieber este nominalizat la secţiunea Revelaţia Anului, alături de Florence Welch, artistul country Brits Mumford, Son, Drake şi Esperanza Spalding. La cinci categorii este nominalizat şi veteranul Jeff Beck, unul dintre cei mai importanţi chitarişti din toate timpurile.

Printre rândurile listei de nominalizări se poate însă citi că anumiţi artişti au fost ignoraţi. În această poziţie ingrată se află Lady Gaga, care nu concurează la categoria Cântecul Anului. “Bad Romance” este fără îndoială una dintre cele mai populare piese ale anului şi, chiar dacă Lady Gaga a primit şase nominalizări, este absentă într-un mod ciudat şi revelator de la cele mai importante categorii, Cântecul Anului, care se acordă compozitorului şi Albumul Anului, împărţit de artist, producător şi cel care a semnat mixajul.

Mai rău a păţit-o Ke$ha, care nu a primit nicio nominalizare, deşi are patru discuri de platină pentru “Tik Tok”, iar piesa “Your Love Is My Drug” a propulsat-o pe primele poziţii ale clasamentelor. Alicia Keys nu a fost nominalizată la categoria Albumul Anului, deşi cel de-al patrulea album al său, “The Element of Freedom”, a primit cele mai elogioase critici muzicale. În schimb, duetul său cu Jay-Z a fost nominalizat. La rândul său, Sade a fost ignorată, deşi albumul său, “Soldier of Love”, lansat după o pauză de un an de zile, constituie o adevărată revelaţie pentru muzicologi. O altă piesă care lipseşte în mod suspect din categoria Cântecul Anului este “Hey, Soul Sister” al trupei Train. Această piesă a făcut înconjurul lumii pe ipod-uri sau însoţind o reclamă la Samsung, fiind pe locul 14 în topul celor mai descărcate piese de pe Internet.