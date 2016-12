Artişti în premieră, la Folk You!

Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Folk You! Florian Pittiş se va desfăşura între 2 şi 5 august, în Vama Veche, iar accesul publicului va fi liber. Alături de artiştii care au contribuit la renumele festivalului, anul acesta, există şi nume în premieră, la Folk You!, precum: Dumitru Fărcaş, Desperado, Bere Gratis, Adrian Naidin, Sarmalele Reci, Timpuri Noi şi trupa lui Kempes - Rezident Ex. O altă premieră la Festivalul Folk You! Florian Pittiş este lansarea celui de-al doilea album de autor al lui Emeric Imre.

Festivalul Folk You! s-a lansat în 2005. La Vama Veche, regretatul artist Florian Pittiş a declarat deschisă, prin intermediul festivalului, „mişcarea de rezistenţă împotriva prostiei revărsate”. Pe 5 august se împlinesc 5 ani de când rebelul îndrăgostit de muzica rock şi de teatru, Florian Pittiş, a murit. Artistul va fi, de altfel, omagiat şi pe scena Folk You!.