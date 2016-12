Artişti internaţionali de prestigiu, la Mamaia Salsa Fest

Weekend-ul acesta le rezervă pasionaţilor de salsa de la malul mării un eveniment deosebit, organizat de Primăria Municipiului Constanţa şi Salsa Friends & Family. Ajuns la cea de-a doua ediţie, Mamaia Salsa Fest (31 iulie - 2 august) a debutat, ieri seară, pe scena amplasată în Piaţeta Cazinoului din staţiunea Mamaia, unde Primăria Municipiului Constanţa organizează, pe toată perioada verii, festivaluri pentru publicul estival. Artişti internaţionali de prestigiu sînt gazdele unor petreceri pînă dimineaţă, în fiecare zi a festivalului, evenimentul urmînd să se încheie mîine, pe insula Ovidiu, de la ora 23.00.

Marian Cristea, reprezentantul şcolii de salsa din Constanţa, Salsa Friends & Family, a menţionat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la hotelul Golden Tulip din staţiunea Mamaia, că festivalul reuneşte 38 de artişti străini, din opt ţări, precum Bulgaria sau Olanda şi 42 de pe tot cuprinsul României. Acesta a subliniat faptul că realizarea ediţiei din acest an a manifestării ar fi fost extrem de dificilă, fără sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa. „Este un an de criză şi îi mulţumim primarului Constanţei, Radu Mazăre, care iubeşte foarte mult latura latino, datorită lui am putut realiza festivalul de anul acesta la Mamaia”, a precizat Marian Cristea.

După succesul înregistrat în 2008, ediţia de anul acesta cuprinde o inovaţie spectaculoasă: Muzeul de Salsa. Este un spectacol în premieră în România, iar ideea organizării sale aparţine specialiştilor în domeniul salsa, Eric Lalta din Olanda şi Stefan Elenkov din Bulgaria, ultimul fiind realizatorul unor importante festivaluri internaţionale de salsa.

În cadrul conferinţei de presă de ieri au fost prezenţi şi o serie de artişti care vor dansa astăzi şi mîine şi vor oferi lecţii în cadrul workshop-urilor. Printre ei s-au numărat Taiti şi Cristel din Olanda, care au susţinut că sînt încrezători în succesul evenimentului, deşi se află pentru prima dată în România. „Show-urile vor fi legate între ele şi, cu siguranţă, este o producţie de văzut”, au menţionat cei doi artişti. Aceştia au fost completaţi de bulgarul Stefan Elenkov: „Vrem ca la Mamaia să aducem salsa la un alt nivel”. Publicul va avea ocazia să se bucure, astăzi şi mîine, de la ora 20.00, de show-uri oferite de artiştii unor şcoli de dans de renume mondial precum: Juan Matos, Los Hermanos, Ramark Company, Swinguys, Ina&Zahari, Salsa y Sueno, Salsa Dance Squad, Alfredo Torres, Taiti&Cristel, Salsambition, Salsa Galaxy, Feeling Dance, Salsa Caliente, Salsa Phoria, Salsa Picante, Salsa Factory, Mania Latina, Sorana&Florin, Ioana, Salsa with Attitude şi mulţi alţii.