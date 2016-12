Artiştii britanici sunt pe val

Cântăreaţa britanică Adele înregistrează trei recorduri mondiale consemnate în Guinness World Records 2011, fiind, printre altele, prima cântăreaţă cu două piese şi două albume pe primele cinci locuri în topurile din Marea Britanie. Astfel, Adele a reuşit să egaleze performanţa obţinută de trupa The Beatles, în anul 1963. De asemenea, albumul „21” al cântăreţei a stabilit un alt record, clasându-se pe primul loc în topurile britanice timp de 11 săptămâni, performanţă realizată anterior doar de Madonna, în 1991, cu albumul „The Immaculate Collection” . Totodată, „21” este albumul cel mai bine vândut într-un an, record de asemenea consemnat în Guinness World Records 2011. Şi trupa The Black Eyed Peas a ajuns în Cartea Recordurilor după ce piesa „I Gotta Feeling” a devenit prima piesă descărcată de pe Internet de peste un milion de ori. Rihanna este consemnată ca prima cântăreaţă care a reuşit să aibă cinci ani la rând melodii ajunse pe primul loc în topurile britanice, performanţă depăşită anterior doar de Elvis Presley şi trupa The Beatles.

Actorul britanic Hugh Laurie, celebru pentru rolul său în serialul de televiziune american „House M.D. / Doctor House”, a fost inclus în Cartea recordurilor Guinness, fiind considerat actorul care atrage cei mai mulţi spectatori în faţa micilor ecrane. S-a calculat că acest serial de televiziune american este urmărit de aproape 82 milioane de oameni din 66 de ţări, înregistrând astfel un record absolut în domeniu. Un alt serial de succes, „Crime Scene Investigation: Miami / CSI: Miami”, rămâne în urma lui cu opt milioane de telespectatori. Astfel, Hugh Laurie i-a luat locul lui David Hasselhoff, celebru pentru rolurile sale din serialele de televiziune „Knight Rider” şi „Baywatch”. Mai mult, rolul doctorului Gregory House a făcut ca starul britanic să devină cel mai bine plătit actor de televiziune, cu 400.000 de dolari pe episod. Canalul Fox a început difuzarea acestui serial în noiembrie 2004. Până în prezent, publicul a putut viziona şapte sezoane, care au inclus în total 155 de episoade. Difuzarea celui de-al optulea sezon al serialului va începe în octombrie. În pofida succesului fulminant, actorul britanic Hugh Laurie, în vârstă de 51 de ani, a anunţat recent că se gândeşte să pună capăt carierei sale de actor de televiziune pentru a se dedica în totalitate muzicii. Acesta interpretează remarcabil jazz şi blues la pian, chitară şi saxofon. Recent, Hugh Laurie a debutat cu albumul intitulat „Let Them Talk”, după care a susţinut o serie de concerte în Europa.

Actriţa Sandra Bullock a devenit actriţa cel mai bine plătită din lume, graţie unui onorariu de 55 de milioane de dolari, pe care l-a primit în perioada iunie 2009 - iunie 2010, iar Johnny Depp a fost desemnat cel mai bine plătit actor din lume, graţie unui onorariu de 75 de milioane de dolari pe care l-a primit în aceeaşi perioadă. Nici actorii tineri nu s-au lăsat mai prejos. Astfel, actorul Angus T. Jones, de 17 ani, interpretul personajului Jake Harper din serialul „Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, a devenit cel mai bine plătit actor tânăr de televiziune, primind 250.000 de dolari pe episod. Miranda Cosgrove, interpreta principală din „iCarly: iGo to Japan”, s-a impus la categoria feminină echivalentă, cu un onorariu de 180.000 de dolari pe episod.