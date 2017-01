Artiştii cu cele mai mari difuzări la Radio România Actualităţi, pe scena „Euro-Callatis”-ului

Festivalul „Euro Callatis” a ajuns la cea de a patra seară de spectacole, iar publicul este din ce în ce mai numeros. În „Seara România Actualităţi”, pe scenă au urcat, rînd pe rînd, realizatorii emisiunilor muzicale de la Radio România Actualităţi, care au prezentat formaţiile şi artiştii care au colaborat intens, de-a lungul timpului, cu postul public de radio. Din program au făcut parte nume sonore, artiştii cu cele mai mari difuzări la Radio România Actualităţi: Loredana, „Simplu”, Andra, Elena, „Proconsul”, „Taxi”, Alexandra Ungureanu & Crush, Lucia Dumitrescu, „Alb Negru”, Nicolas Cantoro, Konect-R şi invitata specială, Margareta Pâslaru. Misiunea deschiderii serii le-a revenit, de această dată, componenţilor trupei „Taxi”, care au reuşit, încă de la urcarea pe scenă, să facă publicul să cînte şi să danseze alături de ei. Dan Teodorescu, solistul grupului, a venit însoţit de iubita sa, tînăra Irina Chiosa, cu care îşi împarte viaţa de aproape un an. Nici Smiley, componentul trupei „Simplu”, nu a venit singur, fiind însoţit de o frumoasă brunetă, care semăna izbitor de mult cu… Adriela, cea cu care a participat la un cunoscut concurs de televiziune. Solistul formaţiei „Simplu” nu s-a ferit de privirile indiscrete, interpretul îmbrăţişîndu-şi şi sărutîndu-şi iubita sub privirile curioşilor.

Andra şi-a dezamăgit fanii

Cea de-a patra seară de festival pare să fi fost dedicată… iubirii, astfel că şi Andra a venit însoţită de… tatăl său, Mihai Alexandru, dar şi de cel cu care este împreună de aproape doi ani, vedeta de televiziune Cătălin Măruţă.

Din rîndul publicului au făcut parte oficialităţi, artişti şi persoane publice, însă, de această dată, cei care au lipsit de la eveniment au fost Monica şi Irinel Columbeanu. Un show extraordinar au realizat şi Alexandra Ungureanu & „Crush”, care au ridicat în picioare miile de spectatori prezenţi în Portul Turistic Mangalia. „De fiecare dată, avem aşteptări din ce în ce mai mari de la noi, pentru că, în fiecare an, se mai adaugă un single pe care lumea are posibilitatea să îl fredoneze cu noi. După ce am spart gheaţa, anul trecut, ca trupă şi după ediţia de acum doi ani, cînd am cîntat alături de InGrid, moment deosebit de important din cariera mea, anul acesta sîntem bucuroşi că am putut să anunţăm apariţia noului nostru album, “Hello” şi o piesă nouă, care poartă acelaşi titlu şi pe care am reuşit să o cîntăm cu publicul de aici, chiar dacă a fost în primă audiţie”, a declarat Alexandra Ungureanu.

O surpriză a constituit-o şi prezenţa trupei „Alb Negru”, care nu era anunţată, iniţial, în rîndurile participanţilor. „A fost o bucurie să cîntăm la Callatis, pentru că a fost mai mult decît o reîntoarcere după anul trecut. Noi ne-am simţit, întotdeauna, bine, aici. În 2005 am participat pentru prima dată, un an în care am fost foarte fericiţi că publicul ne-a primit cu mult drag”, a mărturisit Kamara, jumătatea … neagră a formaţiei. Spre mirarea tuturor, Andrei, celălalt component al trupei, nu a mai venit împreună cu iubita sa, Anca.

Nici cele 23 de concurente la „Miss Diaspora” nu au fost uitate, acestea fiind invitate să prezinte publicului o plăcintă dobrogeană, gătită chiar de ele. O altă surpriză a serii a fost prezenţa Elenei Udrea, care nu a dat niciun fel de declaraţii, dar a afişat o ţinută extrem de elegantă.

Una din marile dezamăgiri ale celei de-a patra seri de festival a fost recitalul Andrei, care, în ciuda faptului că are o voce extraordinară, a făcut… playback! „Reputaţia” serii a fost salvată de trupa „Proconsul”, care a susţinut un recital extraordinar. Bodo, solistul trupei, care, în urmă cu un an, declara că de Mangalia îl leagă amintiri plăcute, a fost mult mai… rezervat în afirmaţii, anul acesta. „E foarte multă lume, multă atmosferă... Am avut un recital de trei piese, „Nu mă pot schimba“, „Altceva“ şi „Te visez“”, a declarat Bodo, fostul ginere al preşedintelui României, Traian Băsescu.