Artiştii cu cele mai scumpe bilete la concerte, în 2014

Trupa rock Fleetwood Mac ocupă primul loc în topul artiştilor cu cele mai scumpe bilete la concertele pe care le-a susţinut în 2014, potrivit unui clasament realizat de revista „Forbes”. Cu bilete care au atins preţul mediu de 305 dolari cu ocazia concertelor susţinute în cadrul turneului mondial „On With the Show”, trupa s-a clasat pe primul loc în acest top. Grupul Maroon 5 se află pe locul al doilea, cu bilete vândute cu preţul mediu de 280 de dolari. Cântăreaţa de muzică country Taylor Swift ocupă poziţia a treia, cu preţul mediu de 260 de dolari pentru concertele sale. Pe locurile următoare se află Neil Diamond şi Chris Brown. Topul 10 al artiştilor cu cele mai scumpe bilete la concerte este completat de U2, Bob Seger, The Who, One Direction şi Kenny Chesney.