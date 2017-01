Artiştii de la TNOB se pregătesc de „Opera Nights”

17:05:07 / 08 Iulie 2014

rusine dna Vladescu

stimata dna Mirela Stanga stiati ca acesti minunati artisti pe care dvs ii laudati {pe merit} nu vor primi niciun banut pentru efortul pe care il vor depune pe parcursul unei saptamani in care vor evolua in 4-5 spectacole? Intrebati-o pe dna Daniela Vladescu cati euro va incasa pentru aceste spectacole si cati bani vor ajunge la artisti. Din salariile de mizerie de la Teatru artistii nu isi pot permite nici macar un trai decent ! Si atunci ne intrebam de ce sa faca munca de voluntariat in cadrul unui Festival unde s-au vandut mii de bilete la preturi de sute de lei bucata ?! De ce ?? asteptam raspunsuri de la d-na Vladescu...