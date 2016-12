Artiştii nominalizaţi în Hall of Fame, în 2011

Bon Jovi, Alice Cooper, Beastie Boys, Donna Summer, Tom Waits şi Neil Diamond se află printre cei 15 artişti care au fost nominalizaţi, marţi, pentru a fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2011. Pe această listă se mai află LL Cool J, Chic, Donovan, Dr. John, J. Geils Band, Darlene Love, Laura Nyro, Joe Tex şi Chuck Willis. Buletinele de vot vor fi expediate celor peste 500 de membri cu drept de vot din industria muzicală americană, care vor alege artiştii ce vor fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame în 2011. Numele laureaţilor vor fi anunţate în luna decembrie, iar ceremonia de includere a artiştilor în Rock and Roll Hall of Fame va avea loc pe 14 martie 2011 la Waldorf Astoria Hotel din New York.

Grupul pop suedez Abba, trupa punk The Stooges, trupa de rock britanică Genesis, starul muzicii raggae Jimmy Cliff şi trupa pop britanică The Hollies sunt legendele muzicale ce au fost incluse în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2010. Rock and Roll Hall of Fame este un muzeu înfiinţat în anul 1986, la Cleveland, în statul american Ohio, pentru a îi onora pe cei mai cunoscuţi muzicieni, trupe sau producători, care au influenţat într-un mod decisiv industria muzicii şi în special genul rock \'n\' roll. Dintre cele patru categorii, singura în care se fac nominalizări anual este cea a artiştilor - solişti, instrumentişti, trupe. Pentru a fi eligibili la nominalizare, artiştii trebuie să îşi fi lansat primul disc cu cel puţin 25 de ani înainte.