Artistul Ioan Gyuri Pascu a plecat dintre cei vii

Ioan Gyuri Pascu a murit luni dimineață. Potrivit primelor informații, actorul ar fi suferit un infarct.

Gyuri Pascu, născut pe 31 august 1961, la Agnita, a fost muzician şi actor, membru al grupului de umor Divertis. S-a lansat în cariera muzicală în anul 1982 şi de atunci a abordat diverse stiluri muzicale, printre care pop, rock, blues, reggae.

Fostul membru al grupului Divertis avea 55 de ani.

"În jurul orei 5, am primit apelul de urgență pentru o persoană inconștientă. S-au deplasat echipajele noastre, au găsit un pacient în stop cardio respirator, imediat au fost demarate procedurile de resuscitare, dar spre ora 6 a fost constatat decesul", a declarat Bogdan Oprița, coordonatorul SMURD București.

Actor și cântăreț, Ioan Gyuri Pascu s-a făcut remarcat prin prestațiile sale din trupa de comedie Divertis. Înainte de 1989 a făcut parte din formații precum Fundal și Trandafirii Negri, iar din 1992 a înființat trupa The Blue Workers. A lansat împreună cu aceasta EP-uri precum: „Mașina cu jazzolină” și „Caseta pentru minte, inima și gură”. În concertele susținute de Ioan Gyuri Pascu & The Blue Workers, se pot regăsi piese precum: „Mi-am luat colac”, „Ce liberi am fi!”, „Ține tu luna” sau „Go Away from Me, Baby!”.

Pe lângă activitatea de la Divertis, unde a abordat în special satiră politică, a mai jucat în filme de lung metraj precum "O vară de neuitat" – în regia lui Lucian Pintilie și în "Occident"– regizor Cristian Mungiu.

Personalitate plurivalentă a scenei românești - actor, muzician -, dar și autor de carte, Ioan Gyuri Pascu a fost un adevărat one-man show. Aparițiile sale din trupa de comedie Divertis rămân memorabile. Constănţenii au avut ocazia să-l vadă, să-l asculte și să-l aplaude, nu de puține ori, în ipostaze diferite de: solist, instrumentist, comediant, dansator, recitator şi solist vocal, alături de trupa sa, The Blue Workers, dar și de actor, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor în spectacolul „Tache, Ianke şi Cadîr”, de Victor Ioan Popa, unde Gyuri Pascu interpreta cu mult umor rolul turcului.

Ioan Gyuri Pascu se retrăsese din viața artistică din cauza problemelor de sănătate.

