Aruncată în stradă cu trei copii, dintre care unul diagnosticat cu cancer

Membrii unei familii din Mangalia trec printr-una dintre cele mai grele perioade din viaţa lor: sînt ameninţaţi cu evacuarea. “Viaţa noastră este un coşmar. Avem trei copii, cel mai mare de cinci ani, cel mai mic doi ani. Îi iubim enorm şi am fi în stare să ne tăiem o mînă pentru ei. Din păcate, acest lucru nu ar ajuta la nimic. Băieţelul, care are cinci anişori, a fost diagnosticat în urmă cu un an cu Limfom Hodgkin. Nici fetiţa de trei ani nu este prea bine. A fost diagnosticată cu anemie feriprivă. Medicii au spus că se va vindeca, dar noi nu avem bani să cumpărăm alimentele recomandate de medic”, a spus Veruşa Amet, mama copiilor. Femeia a spus că de cînd a aflat că băieţelul are cancer nu îşi mai găsesc liniştea. Tatăl copilului lucrează cu ziua, iar ea trebuie să stea acasă să îi îngrijească pe cei mici, mai ales pe băieţelul bolnav care are nevoie de îngrijire specială. “Sîntem oameni simpli, nu avem carte. Ştim să scriem şi să citim, dar nu am făcut prea multă şcoală. Mulţi ne arată cu degetul pentru că sîntem ţigani, dar tot oameni sîntem şi, la fel ca toţi oamenii, suferim. Nu este uşor să fii sărac lipit pămîntului şi să ai un copil bolnav. Am mers cu băieţelul la spitalul Fundeni din Bucureşti unde a făcut tratament şi acum se simte mai bine. Dar are nevoie de medicamente şi sînt foarte scumpe. Am fost azi la farmacie şi am plătit 300 de lei pentru două injecţii. Aceşti bani i-am împrumutat de la o cunoştinţă şi nu ştiu cînd îi voi putea da înapoi”, a continuat, plîngînd, Veruşa. Femeia spune că nu are cu ce să îi îmbrace pe cei trei copii şi nici nu le poate asigura hrana recomandată de medici. “Mi se rupe sufletul cînd vin la mine şi îmi spun că le este poftă de o prăjitură. De fiecare dată, îi amăgesc, le spun că o să le iau cîndva, că o să le aducă tati de la serviciu. Este foarte greu să îi spui unui copil bolnav de cancer, care se luptă să trăiască, care a stat mai mult prin spital, că nu îi poţi lua ceva dulce. Cînd îmi vine să plîng, mă ascund, că dacă mă văd cei mici, plîng şi ei”, a continuat Veruşa. Dar nu aceste lucruri o sperie cu adevărat pe femeie, ci faptul că, de curînd, a primit un act de la Primăria Mangalia în care i se comunică faptul că în cîteva săptămîni va fi evacuată din casa în locuieşte. “Unde ne ducem noi cu trei copii? Noi stăm toţi cinci într-o singură cameră pe care am ocupat-o abuziv. Este adevărat, am fost lăsaţi să stăm acolo, însă avem de plătit cam 700 de lei restanţe la întreţinere pe mai multe luni. Oamenii cred că nu plătim această sumă pentru că nu vrem, însă nu este adevărat. Nu avem de unde să scoatem această sumă, pentru că toţi banii noştri se duc pe medicamente. Am încercat să luăm legătura cu domnul primar, Zanfir Iorguş, însă de fiecare dată cînd ajungeam în faţa primăriei, sîntem împinşi pe scări, ni se spune că domnul primar este prea ocupat pentru noi sau că nu are audienţe în acea zi. Am mers zi de zi la primărie timp de mai multe luni şi de fiecare dată ni s-a spus că domnul primar nu este”, a explicat Veruşa. Am încercat şi noi să luăm legătura cu primarul Zanfir Iorguş, însă acesta a fost de negăsit. Cum edilul Mangaliei nu poate fi contactat, o familie cu trei copii, dintre care unul are cancer, va ajunge pe drumuri.