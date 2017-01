AS Carvăn, a doua promovată în Liga a IV-a

Rezultatele meciurilor jucate sâmbătă şi duminică în Campionatul Judeţean de fotbal - SERIA NORD (etapa a 29-a, penultima): Dunaris Topalu - Sport Club Horia 2-2; Ulmetum Pantelimon - Recolta Nicolae Bălcescu 5-1; Pescarul Ghindăreşti - Gloria Seimeni 3-3; Viitorul Vulturu - Sportul Tortoman 5-4; Pescăruşul Gîrliciu - Voinţa Valu lui Traian 2-5; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Voinţa Siminoc 1-1; Ştef Serv Seimeni - Viitorul Fîntînele 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Meciul SC Val Poarta Albă - Viitorul Tîrguşor este pierdut cu 0-3 de ambele echipe, care s-au retras din campionat. Clasament: 1. Siminoc 71p; 2. Valu lui Traian 71p; 3. Gloria Seimeni 54p.

SERIA SUD (etapa a 26-a, ultima): CSS Medgidia - Progresul Dobromir 3-0 (neprezentare); AS Ciocîrlia - Danubius Rasova-Ostrov 0-4; ELIF Fîntîna Mare - AS Independenţa 3-2; Viitorul Cobadin - Inter Ion Corvin 4-6; Marmura Deleni - CSM II Medgidia Valea Dacilor 4-2; CS II Peştera - Trophaeum Adamclisi 7-0; Sacidava Aliman - AS Carvăn 3-4. Clasament: 1. Carvăn 66p/24j - PROMOVATĂ; 2. Rasova-Ostrov 63p; 3. CS II Peştera 47p; 4. Cobadin 47p.

SERIA EST (etapa a 26-a, ultima): CFR Constanţa - Viitorul Mereni 2-3; Unirea Topraisar - Viitorul Cerchezu 6-1; Vulturii Cazino Constanţa - Gloria II Albeşti Cotu Văii 6-3; Sparta II Techirghiol - CS Agigea 3-6; Fulgerul Chirnogeni - Avîntul Comana 2-2; Recolta Negru Vodă - CS II Eforie 3-0 (neprezentare); Luceafărul Amzacea - AS Bărăganu 5-1. Clasament: 1. CS Agigea 75p - PROMOVATĂ; 2. Mereni 51p; 3. Topraisar 50p.

Clasamentele complete din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

AS Carvăn şi-a asigurat promovarea în Liga a IV-a, chiar dacă mai are de disputat două restanţe. Singura necunoscută a rămas câştigătoarea Seriei Nord, în care două formaţii, cele din Siminoc şi Valu lui Traian, se află la egalitate de puncte înaintea ultimei etape. Dacă egalitatea se menţine şi după ultimele meciuri, avantajată este Voinţa Siminoc, care a câştigat cu 6-2 şi a pierdut cu 1-3 în jocurile directe cu Voinţa Valu lui Traian.