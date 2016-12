AS Carvăn este revelația fazei pe județ din Cupa României la fotbal

Marți și miercuri s-au disputat optimile de finală din cadrul Cupei României la fotbal, ediția 2016-2017, faza pe județul Constanța. Neașteptat, o formație mică și inimoasă, din ultimul eșalon fotbalistic județean, Liga a VI-a, a reușit să elimine viitoarea reprezentantă a județului nostru la barajul de promovare în Liga a 3-a! Performera se numește AS Carvăn, care a eliminat-o pe Axiopolis Cernavodă, formație care a dominat categoric actuala ediție din Liga a IV-a constănțeană!!! Echipa la care Ion Sîrbu este susținător financiar, președinte și (încă) jucător are planuri mari pentru acest sezon al Cupei României, iar viitorul adversar este Avântul Comana.

De remarcat numărul mare de goluri marcate în cele opt partide ale optimilor de finală, toate încheindu-se în timpul regulamentar de 90 de minute! Iată rezultatele: Gloria Băneasa - Dunărea Ostrov 0-5; Avântul Comana - Unirea Topraisar 10-1; Sparta Techirghiol - CS Agigea 1-3; Viitorul Fântânele - CS Mihail Kogălniceanu 3-5; CSO Ovidiu - Victoria Mihai Viteazu 2-5; AS Carvăn - Axiopolis Cernavodă 3-1; Castelanii Castelu - Știința Poarta Albă 8-3; Farul Tuzla - CS Eforie 6-7.

Învingătoarele acestor partide s-au calificat în sferturile de finală, programate marți, de la ora 17.30, după cum urmează: CS Eforie - CS Agigea; AS Carvăn - Avântul Comana; Castelanii Castelu - Victoria Mihai Viteazu (se joacă la Nisipari); CS Mihail Kogălniceanu - Dunărea Ostrov.