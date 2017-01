„Aş participa la Eurovision dacă aş găsi piesa potrivită”

George Papagheorghe este cunoscut publicului încă de acum patru ani, cînd a făcut parte din trupa „Cocktail”. Artistul constănţean a revenit în atenţia fanilor cu un nou proiect muzical, dar şi cu un nou nume de scenă: Jorge. Zilele trecute, artistul a revenit la Constanţa, prilej cu care a acordat un interviu cotidianului „Telegraf”, în care a vorbit despre planurile şi dorinţele sale…

Reporter: Ce planuri are Jorge pentru acest an?

Jorge: Pentru anul acesta, am deja planuri destul de mari. În toamnă, voi debuta cu un band, am început repetiţiile alături de acesta de aprox. o lună. Prima cîntare cu band-ul am avut-o chiar de ziua mea, pe data de 22 iunie. De asemenea, sper ca, în această toamnă, să reuşesc să realizez un eveniment special, care să includă lansarea unui nou videoclip şi a albumului meu de debut.

Rep: Cum a început colaborarea cu Miki?

J: Noi ne cunoaştem de mai multă vreme, de aprox. doi ani, dar colaborarea cu Miki a fost „mariajul” casei de discuri Roton. Fiind amîndoi acolo, reprezentanţii casei de producţie au venit cu ideea să facem un duet, au spus că au o piesă foarte bună. Astfel am cîntat împreună piesa „Bombom”, în vara anului trecut, iar de curînd, am lansat „Te quiero”.

Rep: Ce înseamnă proiectul Jorge?

J: Jorge este un nou proiect, pe care mă bucur că am reuşit să îl lansez în 2008, mai ales că încercam acest lucru de vreo doi ani. Dar se pare că am reuşit ceea ce nu mi-am dorit pînă acum, să lansez două piese în acelaşi timp. Cred că am fost pe placul multor oameni şi mă bucură acest lucru.

Rep: Credeţi că publicul îşi mai aminteşte că aţi făcut parte din trupa „Cocktail”?

J: Nu ştiu dacă îşi mai aminteşte, dar cred că lucrul cel mai important este că multe persoane îşi mai aduc aminte că am făcut parte dintr-o formaţie.

Rep: V-ar plăcea să participaţi la Eurovision?

J: Cred că da, dar nu am găsit încă piesa potrivită! Eu am o idee, dar rămîne de văzut ce se va întîmpla...

Rep: Cînd veţi reveni la Constanţa?

J: Voi veni să cînt aici cînd mă va chema lumea, eu vin cu cea mai mare plăcere.