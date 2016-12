AS Roma a prezentat planul unui nou stadion

AS Roma, vicecampioana en titre a Italiei, a prezentat luni proiectul unui nou stadion, pe care echipa din capitala Italiei se va muta în sezonul 2017-18. Proiectul, care prevede, pe lângă construcţia unei arene de 52.500 de locuri (capacitate ce poate fi extinsă până la 60.000 de locuri), mai multe facilităţi sportive şi pentru fani, ar costa aproximativ 1,1 miliarde de euro. Doar noul stadion va costa aproximativ 400 de milioane de euro.

Este vorba despre cel mai ambiţios proiect din istoria fotbalului italian, iar preşedintele „giallorossilor“, James Palotta, consideră că un nou stadion este una dintre modalităţile prin care clubul poate continua să fie competitiv nu doar în Serie A, ci şi în Europa. „Această zi reprezintă o bornă istorică pentru oraşul Roma şi pentru clubul AS Roma. Suntem mândri de ceea ce au realizat experţii noştri internaţionali în ultimii trei ani şi mulţumim Primăriei din Roma pentru colaborare. Primarul Marino şi echipa sa ne-au provocat tot timpul să facem acest proiect tot mai bun şi cred că am făcut tot ce am putut pentru a face din „Tor di Valle - Stadio della Roma“ un epicentru care va permite o viaţă mai bună în oraş şi o rapidă dezvoltare economică în zonă. Cu toţii suntem nerăbdători să o vedem pe AS Roma jucând pe noul stadion. Fanii merită acest nou stadion, care va fi important pentru continuarea succeselor clubului. Aşa cum am promis acum trei ani, când am avut onoarea de a deveni preşedintele clubului, dacă ne dorim să concurăm cu cluburile de top ale Europei trebuie să avem propriul stadion. Vrem să oferim fanilor şi cetăţenilor Romei infrastructura pe care o merită”, a declarat Palotta.

Securitatea va fi una din cheile reușitei pentru șefii clubului. Ei vor să creeze un spațiu sigur pentru familii, suporteri și vizitatori, pentru a stopa tendința scăderii numărului de spectatori pe stadioanele italiene. Construcţia complexului va crea 4.750 de locuri de muncă, iar lucrările vor începe peste 2-3 luni, urmând să fie finalizate în cel mult doi ani. „Roma va avea un stadion care va reprezenta oraşul în întreaga lume, aşa cum istoria noastră merită. Va fi un Colosseum al zilelor noastre, unde fanii şi sportivii se vor putea bucura de spectacol. Va fi pentru toată lumea, în special pentru copii, care au tot dreptul să se bucure de meciurile noastre în cel mai bun mod posibil”, a spus căpitanul romanilor, Francesco Totti.

Preşedintele rivalilor de la Juventus, Andrea Agnelli, l-a felicitat pe omologul său de la Roma pentru startul proiectului. Torinezii au fost cei care şi-au construit primii un nou stadion, în 2011, moment care a coincis cu debutul hegemoniei „bianconero“ în Serie A. „Este un proiect foarte ambiţios, care va îmbogăţi nu doar clubul AS Roma, ci întregul fotbal italian. Abia aştept să o văd pe Juve câştigând acolo”, a spus Agnelli. Reprezentantul federaţiei italiene la eveniment, Michele Uva, crede că exemplul Romei trebuie urmat şi de alte echipe din Italia: „Prezentarea acestui proiect este cristalizarea unui vis pentru viitorul clubului, al oraşului şi al sistemului sportiv italian ca întreg”.

În acest moment, AS Roma împarte cu Lazio, marea sa rivală, arena „Stadio Olimpico“, ridicată în 1953. Echipa la care este legitimat și portarul român Bogdan Lobonț este calificată direct în grupele Ligii Campionilor.