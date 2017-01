"AS" susţine că Van Nistelrooy va fi prezentat oficial, astăzi, la Real Madrid

Cluburile Manchester United şi Real Madrid au ajuns la un acord în privinţa transferului atacantului Ruud Van Nistelrooy la gruparea madrilenă, unde internaţionalul olandez va fi prezentat oficial astăzi, informează cotidianul "AS". Potrivit sursei citate, conducerile cluburilor Real Madrid şi Manchester United s-au înţeles în privinţa lui Van Nistelrooy în noaptea de miercuri spre joi. Pentru clubul spaniol a negociat directorul sportiv Pedrag Mijatovic. Real Madrid va plăti 15 milioane de euro grupării engleze pentru Ruud Van Nistelrooy. Internaţionalul olandez era aşteptat la Madrid joi seară, cu un avion privat, urmînd să fie cazat în "Mirasierra Suites", la fel ca şi Fabio Cannavaro şi Emerson. Van Nistelrooy va efectua, astăzi, vizita medicală la clinica "La Moraleja", după care va fi prezentat oficial la stadionul "Santiago Bernabeu". În această seară, Van Nistelroy se va alătura lotului echipei madrilene în cantonamentul de la Irdning. "Deşi clubul englez cerea 17 milioane de euro, în cele din urmă a cedat în faţa Realului şi va primi 15 milioane de euro. Jucătorul, care are 30 de ani, va semna un contract pe trei sezoane, cu un salariu anual de cinci milioane de euro", scrie "AS".