AS Victoria Cumpăna, victorioasă la “Trofeul Bucureşti“

Stadionul Naţional “Arcul de Triumf” din Bucureşti a fost, la sfârşitul săptămânii trecute, gazda “Trofeului Bucureşti”, competiţie organizată de Federaţia Română de Rugby în cadrul programului de dezvoltare la nivel naţional al rugby-ului juvenil. S-a concurat la categoriile sub 10 ani, sub 12 ani şi sub 14 ani, Constanţa fiind reprezentată de echipele CS Mihail Kogălniceanu, CSO Ovidiu şi AS Victoria Cumpăna. Dintre acestea, formaţia AS Victoria Cumpăna a avut cel mai bun traseu, reuşind să câştige prima etapă desfăşurată la Bucureşti, obţinând victorii pe linie: 25-5 cu CS Şoimii 1 Bucureşti, 25-0 cu RC Griviţa Bucureşti, 15-10 cu Dinamo Bucureşti şi 45-5 cu CSO Pantelimon - toate în grupă şi 15-0 cu RC Antonio Junior Bucureşti - în finală.

„Mă aşteptam la acest rezultat, mai ales că la Constanţa terminasem la egalitate cu Antonio Bucureşti (n.r. - în cadrul Campionatului Naţional), fiind departajaţi la esaveraj. Acum ne-am concentrat mai mult, copiii au fost mai atenţi şi am reuşit să câştigăm această primă etapă. Acest rezultat ne motivează să câştigăm şi următoarele etape. Le oferă şi copiilor mai multă încredere în viitor. Au dovedit că prin muncă pot reuşi tot ce-şi propun cu adevărat. Vrem să-i mulţumim şi doamnei primar Mariana Gâju pentru tot sprijinul acordat”, a declarat antrenorul Florin Băcioiu. Iată şi lotul echipei AS Viitorul Cumpăna: Alexandru Neagu (căpitan), Mădălin Nistode, Andrei Cărţa, David Pătru, Gabriel Răducanu, Florentin Buga, Robert Anghel, Vlad Chelaru, Matei Ionescu, Mihai Andrei, Silviu Albu, Alexandru Panait, Leonard Calotă, Hristu Puiu, Robert Cucu, Andrei Stan şi Cristian Manu. Constănţenii au obţinut şi două premii speciale: David Pătru (cel mai tehnic jucător) şi Matei Ionescu (cel mai bun placheur).

La categoria sub 14 ani, echipa CSO Ovidiu (antrenor Bogdan Cristea) s-a clasat pe locul 4, iar formaţia CS Mihail Kogălniceanu (antrenori Cornel Vasile şi Romeo Bezuşcu) a ocupat poziţia a 5-a. Următoarele etape din cadrul acestui program de dezvoltare pentru categoriile U10, U12 şi U14 vor avea loc la Iaşi (16-17 august), Constanţa (30-31 august) şi Bucureşti (turneu final, 6-7 septembrie).