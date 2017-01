AS Victoria Cumpăna și CSO Ovidiu luptă pentru titlurile naționale la U10 și U14

La sfârșitul săptămânii trecute, la Iași, au avut loc întrecerile celei de-a doua etape din cadrul Campionatului Național de mini-rugby pentru categoriile U10, U12 și U14. Constanța a fost reprezentată de AS Victoria Cumpăna - la U10 și CSO Ovidiu - la U14, ambele reușind să câștige turneul și să se instaleze pe prima poziție în clasamentul general. Cei mai mici dintre concurenți, de la categoria U10, pregătiți de Florin Băcioiu, au întâlnit reprezentantele Munteniei și Moldovei, pe care le-au învins fără prea mari emoții. „În fața celor de la RC Antonio Junior București ne-am impus cu 10-5, iar cu cei de la CSȘ Bârlad am câștigat cu 25-10. Cum câștigasem și etapa precedentă de la București, conducem autoritar clasamentul general. Mai avem însă de muncit, dar copiii sunt pe drumul cel bun și îmi arată că vor mai mult. Mulțumim și Asociației Județene de Rugby și primarului Mariana Gâju pentru sprijinul acordat”, a mărturisit antrenorul de la AS Victoria Cumpăna, Florin Băcioiu. Tinerii jucători constănțeni au primit la final și premii speciale: David Pătru - cel mai tehnic jucător, Matei Ionescu - cel mai bun placheor, Lucian Buga - cel mai rapid jucător și Alexandru Neagu - cel mai luptător.

La U14, CSO Ovidiu, antrenor Bogdan Cristea, a câștigat fără punct primit jocurile din grupă, 20-0 cu CS Pașcani și 12-0 cu CSȘ Bârlad. Finala a fost un simplu antrenament, tinerii rugbyști constănțeni adjudecându-și trofeul acestei etape după un convingător 31-5 cu Poli Iași. „Am plecat de acasă cu două obiective. Primul - de a câștiga turneul, iar al doilea - de a nu primi niciun punct. Am încasat un eseu în finală, spre finalul jocului, când copiii s-au mai relaxat, scorul fiind atunci 26-0 pentru noi. Sunt mulțumit de atitudinea lor, mai ales că au fost partide dificile. Moldova are o tradiție bogată în rugby, există aici un spirit de luptă mai combativ, dar copiii și-au dorit mult să câștige și s-au implicat total”, a fost concluzia antrenorului Bogdan Cristea. Următoarea etapă va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, în perioada 29-31 august, la Constanța, probabil pe stadionul “Cleopatra”, iar turneul final la care se vor decide noile campioane ale României se va desfășura în perioada 5-7 septembrie, la București.