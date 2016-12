Aşa s-a dezvoltat Facultatea de Medicină Dentară!

10 ani, de atât a avut nevoie decanul Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei, pentru a dezvolta unitatea de învăţământ de la malul Mării Negre, unitate pe care nimeni nu punea mare preţ, pentru care nu s-a sperat nici măcar o secundă că ar putea să lase în urmă, în clasamente, facultăţi cu renume din ţară. Pentru această performanţă însă s-a muncit enorm. “Am renunţat la activitatea de la cabinet şi m-am dedicat cu totul facultăţii, activităţii didactice”, a declarat decanul din anul 2002, prof. univ. dr. Amariei. I s-a tot spus că din asta nu se face bani şi că greşeşte dacă renunţă la munca cu pacientul, de unde profitul este simţitor. Nu şi-a pierdut speranţa nicio clipă, fiind aproape sigur că prin muncă asiduă îşi va duce la bun sfârşit dezideratul, acela de a dezvolta, la Constanţa, o facultate de talie europeană. Recunoaşte că a fost foarte greu, atât timp cât sprijinul financiar a fost ca şi inexistent o bună perioadă de timp. Toate aceste impedimente au fost însă ca şi sfidate, perioada octombrie 2002 - mai 2012 fiind una de crescendo. Timp de şase ani, facultatea a funcţionat în 11 locaţii, deficitul financiar cu care s-a pornit fiind unul imens. În 2002, “gaura” financiară era de şapte miliarde lei, în 2003 de cinci miliarde lei, urmând ca în 2004 aceasta să mai fie diminuată, la un miliard de lei. Din 2005, facultatea constănţeană nu a mai înregistrat niciun deficit financiar.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ A PORNIT CU O DOTARE PRECARĂ, CU DOAR 37 DE UNITURI DENTARE VECHI, MULTE DINTRE ELE NEFUNCŢIONALE

În 2004, decanul a reuşit să aducă 90 de unituri dentare ultramoderne, de tip A – Dec (SUA), azi studenţii lucrând pe 140 de unituri moderne. “Dacă baremul impus de ARACIS este de trei studenţi la un unit dentar, noi avem trei unituri pentru un student”, spune profesorul. În 2004, decanul prof. univ. dr. Amariei urma să inaugureze primul centru social de medicină dentară din România, după un model din Australia, centru unde studenţii, dar şi cadrele didactice au ocazia să lucreze direct cu pacienţii. “Azi avem şi un laborator de simulare, de altfel o condiţie minimală de acreditare a facultăţii”, explică decanul. În timp, spaţiile de învăţământ s-au extins, chiar dacă n-a fost deloc uşor, s-a dorit amenajarea spaţiilor necesare pentru o bună desfăşurare a activităţii didactice. Un singur exemplu în acest sens este amenajarea unei clădiri vechi de 142 de ani, locaţia de azi de pe strada Ilarie Voronca. Cât priveşte resursele umane, şi aici a fost de “lucru”, numărul angajaţilor fiind peste media impusă de ARACIS, cu peste 30%. Dacă la pornirea drumului, respectiv în 2002, cercetarea era ca şi inexistentă în cadrul facultăţii, în timp, numărul proiectelor a crescut de la an la an, azi cercetarea fiind un punct forte al unităţii de învăţământ. A fost chiar amenajat un centru de cercetare, el fiind acreditat, existând şi o colaborare româno-bulgară. Personal, decanul a participat la jumătate din proiecte atât ca director, responsabil, coordonator, secretar ştiinţific, dar şi membru. În 2011, prof. univ. dr. Amariei a avut în grijă 11 proiecte, iar în acest an trebuie să ducă la bun sfârşit alte patru mari proiecte structurate cu fonduri europene. “Mulţumesc celor care au participat în aceste proiecte şi au făcut să se audă şi în România dar şi în lume că există facultatea de medicină dentară şi la Constanţa. Bucuria rezultatelor mi-a dat putere să stau la facultate între 14 şi 18 ore pe zi”, spune mulţumit decanul.

“ORAL HEALTH AND DENTAL MANAGEMENT “ – O REVISTĂ PENTRU CARE MULŢI INVIDIAZĂ CONSTANŢA

Cea mai valoroasă revistă de medicină dentară din România este realizată tot la Constanţa, redactor şef fiind prof. dr. Kenneth Eaton, din Londra. Este cel mai bun board internaţional dintre revistele româneşti, în prezent revista fiind în monitorizare pentru intrarea în cele mai înalte clasamente ale publicaţiilor de specialitate.

MANIFESTĂRILE ŞTIINŢIFICE, UN ALT PUNCT FORTE La câte acţiuni ştiinţifice a organizat în tot acest timp, decanul facultăţii constănţene poate oricând să organizeze o manifestare de talie internaţională cu reuşită de 100%. „Am demonstrat, în ultimii ani, că pot organiza congrese de unul singur, cu ajutorul studenţilor”, spune profesorul. Printre marile acţiuni de specialitate la care profesorul a contribuit semnificativ la organizare – fiind numit şi copreşedinte - precizăm cel de-al XV-lea Congres al Asociaţiilor Europene de Sănătate Publică Oro Dentară (EADPH). Nu trebuie uitate nici congresele internaţioale organizate, şcolile de vară de sănătate publică şi management sanitar etc.

ŞCOALA DOCTORALĂ, UNICĂ - MASTERE ÎN PREMIERĂ Şcoala doctorală de medicină dentară de la Constanţa este singura organizată în facultăţile de specialitate, şcoală organizată cu forţe proprii. „Şase ani a durat să realizez acest mare proiect. Mulţumesc profesorului dr. Victoria Badea care poate oricând să sprijine şcoala”, a declarat decanul. Organizarea masteratelor a dus din nou la realizarea unor premiere naţionale. Facultatea de Medicină Dentară din Constanţa a fost prima facultate de profil din România care a coordonat masterate de „Sănătate publică oro-dentară”, dar şi „Sănătate publică şi management”.

RĂSPLATA MUNCII DE 10 ANI: CATEGORIA A Răsplata muncii decanului în toţi aceşti 10 ani este obţinerea clasificării în Categoria A, cea mai mare categorie. Nimeni din ţară nu a comentat clasificarea de top a facultăţii de la malul Mării Negre, în alcătuirea clasamentului luându-se în calcul facultăţi de referinţă. Decanul spune că în aceşti ani s-a ghidat şi după definiţia managementului. A spus că nu i-a fost uşor pentru că „a fost sabotat sistematic”, dar într-un final este mândru că a reuşit să îndeplinească un deziderat important: o facultate renumită atât în ţară cât şi în străinătate, obiectiv pe care puţini reuşesc să-l atingă, în condiţiile în care resursele de la stat au fost ca şi inexistente. Categoria A pe care Facultatea de Medicină Dentară din Constanţa a primit-o va duce la o finanţare cu 20 – 40% mai mult. Rămâne de văzut dacă aceşti bani vor intra în buget. „Îmi doresc ca cei care vor veni la conducerea facultăţii să menţină renumele facultăţii, să lupte pentru dezvoltarea unităţii de învăţământ”, a declarat decanul. În iunie, facultatea constănţeană va fi evaluată internaţional, evaluatorii fiind aduşi din străinătate.