ASA Tg. Mureş a rămas fără antrenor

Etapa a 3-a din Liga 1 la fotbal a început vineri seară, cu partidele de la Voluntari și Tg. Mureș, una fiind câştigată de gazde, iar cealaltă, la scor de forfait, de oaspeţi. Succesul obţinut de CSMS Poli Iaşi în confruntarea cu ASA a dus la plecarea antrenorului italian Dario Bonetti, care a anunțat, la finalul meciului, că părăseşte echipa din Tg. Mureș, aflată la a treia înfrângere consecutivă.

Rezultate: FC Voluntari - FC Botoşani 4-2 (Spahija 6, Ivanovici 7, 32, Novac 49 / Fulop 30, 78) şi ASA Tg. Mureş - CSMS Politehnica Iaşi 0-3 (Bole 16, Andrei Cristea 35, Târşa 43).

Programul celorlalte întâlniri din etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal - sâmbătă, ora 19.00: Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova, ora 21.30: FC Steaua Bucureşti - Concordia Chiajna; duminică, ora 18.30: Gaz Metan Mediaş - FC VIITORUL, ora 21.00: ACS Poli Timişoara - Pandurii Tg. Jiu; luni, ora 21.00: CFR Cluj - Dinamo Bucureşti. Partidele sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. Voluntari 6p (golaveraj: 8-3), 2. Iași 6p (6-1), 3. Dinamo 6p (6-2), 4. Pandurii 4p (2-1), 5. FC Steaua 3p (3-1), 6. Botoşani 3p (5-5), 7. CS U. Craiova 3p (3-3), 8. Gaz Metan 3p (3-4), 9. FC VIITORUL 3p (2-3), 10. Astra 1p (1-4), 11. Concordia 0p (0-6), 12. CFR -3p (3-3), 13. ASA -6p (2-7), 14. ACS Poli -14p (1-2). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.