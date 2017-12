Asalt constănţean asupra gigantului Africii

Constănțenii Mihai Nenciu și Nicu Rotaru au ajuns duminică în Tanzania, unde vor urca pe cel mai înalt munte de pe „continentul negru“, Kilimanjaro. Cei doi temerari și-au propus să înalțe tricolorul pe vulcanul din Tanzania, la înălțimea de 5.895 de metri, în efortul lor de a deveni prima echipă din România care cucerește cele mai înalte piscuri de pe fiecare continent al lumii.

Plecată la drum cu gândul de a cuceri cei mai înalți munți de pe fiecare continent al lumii, în cadrul proiectului "Seven Summits", echipa constănțeană își continuă temerara aventură în Africa. Doar că, din cauza dificultăților financiare, stindardul este dus mai departe doar de doi dintre sportivii amatori care au pornit pe acest drum, Mihai Nenciu și Nicu Rotaru, în timp ce Bogdan Ofițeru a rămas acasă, îndreptându-și atenția către alte provocări. După ce și-au făcut "ucenicia" în tabăra de bază de pe Everest și pe crestele din Himalaya și au urcat pe "acoperișul" Europei, muntele Elbrus din Rusia, la 5.642 de metri, cei doi constănțeni se mută pe "continentul negru". Ținta este celebrul Kilimanjaro, vulcanul stins care se înalță la 5.895 de metri deasupra mării, cel mai înalt pisc din Africa.

ȘAPTE ZILE ÎN KILIMANJARO

Operațiunea a debutat sâmbătă, când Mihai și Nicu au pornit spre Tanzania, patria-mamă a superbului Kilimanjaro. Drumul este destul de lung și costisitor și doar ajutorul primit de la compania aeriană Turkish Airlines le-a permis să-și urmeze visul, cel de a ataca cel mai înalt munte din Africa. "Le mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi, celor care ne urmăresc pe parcursul acestor expediții, care ne-au trimis mesaje de încurajare și ne țin pumnii strânși. Ajutorul lor este extrem de valoros și îi simțim că urcă alături de noi. Un gând special se îndreaptă către Turkish Airlines, care ne-a pus la dispoziție biletele de avion, fără de care nu am fi putut ajunge aici", a spus Mihai. Cei doi au plecat de la București și, după o escală la Istanbul, au ajuns duminică la Moshi, orașul considerat poarta de intrare în parcul natural Kilimanjaro. "Timp de două zile, vom sta în Moshi, unde vom definitiva ultimele pregătiri înainte de expediție. Am discutat cu o agenție tanzaniană, vom vedea ce trebuie să ne mai luăm în bagaje, pentru că mergem într-o zonă sălbatică, unde nu vom găsi de mâncare, curent electric sau apă curentă. Față de precedentele expediții, costurile sunt ceva mai mari și mă refer la cazare, viză, dar și permisul de a intra în parc. Vom sta șapte zile în Kilimanjaro, astfel că taxa de intrare se ridică la aproximativ 700 de dolari", a explicat Mihai.

DRUM PRIN JUNGLĂ

Pentru a ajunge în vârful vulcanului, cei doi constănțeni au ales o rută intermediară. "Sunt trei rute care duc în vârf, dintre care una foarte ușoară, în special pentru turiști. Noi am ales-o pe cea intermediară, ceea ce înseamnă un drum prin pădurea tropicală. Vom pleca de la o căldură de 30 de grade, la baza muntelui, și vom fi întâmpinați de un ger extrem, în jur de minus 20 de grade, în vârf. Va fi mult diferit față de ceea ce am trăit până acum. Vârful nu este la fel de tehnic, nu sunt probleme de cățărare, dar nu am mai urcat niciodată la această altitudine și efortul va fi maxim. Primele zile vor fi dedicate acomodării, apoi vom începe cu adevărat expediția. Încă nu ne-am decis dacă vom lua lângă noi și un localnic, dar vom evalua situația la fața locului", a dezvăluit Mihai. "Nu pornim doar într-o nouă etapă a programului nostru expediționar, ci într-o nouă aventură. Bucuria mișcării, autodepășirea continuă, pasiunea pentru sport, entuziasmul, sunt doar câteva lucruri care stau la baza prieteniei noastre și care ne-au transformat într-o adevărată echipă", a adăugat Nicu. Dacă totul va merge conform programului, cei doi își vor încheia misiunea pe Kilimanjaro pe 19 decembrie, urmând să revină în țară cu bucuria de a fi înălțat tricolorul pe cel mai înalt munte al Africii.