Asaltul zăpezii

Într-o Europă acoperită de zăpadă astăzi sânt programate primele partide din optimile UEFA Champions League. Lyon şi Leverkusen vor fi primele două gazde şi sânt speranţe că în această seară se va putea juca. Olympique ca întâlni cel mai modest adversar posibil – APOEL Nicosia, echipă care a scris istorie pentru fotbalul cipriot prin calificarea în această fază. Chiar dacă francezii nu strălucesc în campionat (vineri au pierdut, acasă, cu modesta Caen) au prima şansă în faţa ciprioţilor. Prezentă pentru a noua oară consecutiv în această fază a UCL, OL a pierdut o singură dată acasă – 0-2 cu AS Roma în 2006/2007. APOEL are un alt record interesant – n-a pierdut în deplasare în această ediţie a UCL, victimele sale fiind FC Porto, Şahtior şi Zenit! Dacă partida de la Lyon pare dezechilibrată, nu acelaşi lucru se poate spune de meciul de la Leverkusen, acolo unde vicecampioana Germaniei primeşte vizita deţinătoarei trofeului. Bayer evoluează foarte bine pe teren propriu, acolo unde a câştigat toate cele trei partide din toamnă. Iar în disputele cu FC Barcelona are două victorii şi o înfrângere pe teren propriu, avantajul germanilor în meciul de azi fiind forma slabă a Barcelonei în ultimul timp. Catalanii nu strălucesc în deplasare în acest an, în campionat câştigând doar la Malaga, meci jucat cu aproape o lună în urmă. Evident, după ce au cam ieşit din lupta pentru titlu în Spania, catalanii se vor concentra exclusiv pe câştigarea UCL, meciul de la Levekusen devenind foarte important pentru deţinătoarea trofeului.

Programul din această seară, ambele partide fiind programate de la ora 21.45: Olympique Lyon – APOEL Nicosia; Bayer Leverkusen – FC Barcelona (TVR1). Tot astăzi sânt programate şi două partide din 16-imile de finală ale UEFA Europa League: Rubin Kazan – Olimpiacos Pireu (ora 13.00); Sporting Braga – Beşiktaş Istanbul (ora 19.30).