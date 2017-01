Asasini tocmiţi să îl elimine pe primarul Mazăre?

07:13:41 / 08 Aprilie 2014

Telenovela

In Romania, intotdeauna hotii striga: Hotii! ... in cazul de fata asasini platiti sa ni-l ia pe marele primar dintre noi si de langa fetele lui atat de dragi ... totul nu este decat o telenovela ieftina, menita sa ii abureasca in continuare pe sustinatorii pe care ii mai are ... cu alte cuvinte e nevoie de ceva procente de popularitate necesare pentru a da credibilitate actiunilor viitoare: strangere de semnaturi, preluare actiuni iar intr-un final apoteotic, insasi lupta lui cu Mafia din Port, mafie din cauza careia orasul arata atat de jalnic si de trist ... extraordinar, vrea cineva sa te omoare in Madagascar! ... ramai aici de Paste, pe meleaguri autohtone, baga-te printre oamenii pe care ii prostesti cu pachete si nu te vor nimeri ... cu atat mai mult daca renunti la basca de luptator al revolutiei comuniste