"Asculţi. Simţi. Povesteşti", mega-concert live la Constanţa

Portul Tomis a găzduit, duminică seară, un show de zile mari, care s-a bucurat de participarea unui public numeros. Concertul a fost oferit de Romtelecom, Constanţa fiind oraşul care a încheiat turneul naţional, după o serie de spectacole care au avut loc la Tîrgovişte, Braşov, Rîmnicu Vîlcea, Craiova, Oradea, Cluj, Timişoara şi Vaslui. Artiştii care au încîntat publicul constănţean, dar şi pe cel din ţară, sînt apreciaţi atît de fani, cît şi de specialişti, numărîndu-se printre cîştigătorii premiilor MTV. Ştefan Bănică jr. a fost distins cu premiul pentru "Cel mai bun artist solo", trupa "Morandi" a fost răsplătită cu premiile "Cel mai bun videoclip" şi "Cea mai bună piesă a anului", iar "Heaven", pentru "Cel mai bun debut". În plus, invitatul special al lui Ştefan Bănică jr. a fost A.G. Weinberger, cel mai mare performer de blues din România.

Show-ul "Asculţi. Simţi. Povesteşti" a început la ora 20.30, primele care au păşit pe scenă fiind fetele de la "Heaven". Roxana, Adina şi Roxy au reuşit să... electrizeze publicul în doar cîteva minute, întreaga audienţă cîntînd şi dansînd alături de artiste. Dar frenezia publicului nu s-a oprit aici, pentru că, după aprox. 30 de minute, pe scenă au urcat cei de la "Morandi". Piese ca "Love me", "Falling Asleep", "Beijo(uh-la-la)", dar şi show-ul făcut de cele patru dansatoare, i-au adus pe cei prezenţi în extaz, Randi&co. fiind aplaudaţi la scenă deschisă. Spectacolul a fost "condimentat" cu focuri de artificii, jocuri de lumini şi mult... fum, atmosfera creată fiind una plină de mister, în ton cu prestaţia trupei "Morandi". Andrei, cunoscut publicului larg sub numele de Randi, a reuşit un spectacol senzaţional, fiind foarte activ pe scenă, dansînd foarte mult şi, totuşi, cîntînd live. "Cireaşa de pe tort", îndelung aşteptată de public, a fost recitalul lui Ştefan Bănică jr., care a stîrnit ropote de aplauze. Artistul a venit însoţit la concert de soţia sa, Andreea Marin, care nu l-a scăpat nicio secundă din ochi. “Zîna Surprizelor“ a stat în spatele scenei, a dansat pe melodiile lui Ştefan şi chiar a dat cîteva autografe fanilor. Foarte grijulie cu soţul său, Andreea l-a însoţit pe Ştefan aproape în fiecare oraş al turneului, aşa că nici Constanţa nu a făcut excepţie. Publicul a fost extrem de încîntat de prestaţia lui Bănică jr., care a făcut un show de excepţie, alături de "The 50's", trupa sa de background vocal. Jocurile de lumini, efectele speciale, flăcările şi artificiile au făcut din prestaţia scenică a lui Ştefan un super-show. Alături de invitatul său special, A.G. Weinberger, Ştefan a cîntat cîteva melodii cu tentă de blues şi jazz, care au surprins, într-un mod plăcut, audienţa.

Finalul spectacolui a fost unul cu adevărat "incendiar", cu o mulţime de artificii şi de confetti. Dar publicul nu a plecat decît după ce Stefan Bănică jr. a mai urcat o dată pe scenă. Bis-ul oferit de artist constănţenilor a fost unul energic, dansîndu-se de o parte şi de alta a scenei pe melodii ca "Veta" şi "Bubulina". După aprox. patru ore de muzică live, de cea mai bună calitate, publicul constănţean s-a declarat mulţumit şi foarte încîntat de calitatea show-ului oferit de artişti.