Asfalt nou pe drumul spre cimitirul din Saraiu

11:45:46 / 25 Iunie 2014

Bataie de joc

Pina si in Saraiu se asfalteaza; bai Mazare suspini ca o tinara domnita pe la televizor, (mai e unul care plinge pe umarul lui Stolo, sau in direct la TV, ca nu stie nimic), ca justitia nu face nu drege cu praful se alege, dar nu vrei sa asfaltezi in Cartierul Primo-Compozitorilor nici un metru de drum. Dar banii pe impozite si taxe ca este zona ultracentrala se percep. Adica banii se duc in investitii nerentabile, ca de exemplu containere ca suport de propaganda electorala,