Asfaltare şi pietruire cu bani de la bugetul local

INVESTIŢII CU FONDURI PROPRII Până la investiţiile de 7,5 milioane de euro din fonduri europene în infrastructura rutieră a oraşului, Primăria Hârşova alocă fonduri din propriul buget pentru reabilitarea unor străzi. Cei 7,5 milioane de euro sunt împărţiţi în două proiecte depuse de administraţia locală din Hârşova încă din anul 2009. „Au trecut trei ani de la depunerea proiectelor, şi abia acum am ajuns la faza semnării contractului de finanţare. Toată lumea se plânge că nu luăm bani europeni, dar, în acelaşi timp, noi ne dăm singuri peste mână. Fie că vorbim de întârzieri nejustificate în ceea ce înseamnă semnarea proiectelor, fie că vorbim despre o legislaţie extrem de slabă, care permite unor firme de apartament să conteste licitaţiile, nu facem decât să dovedim celor din UE că nu suntem în stare să luăm banii europeni. Avantajul nostru a fost că am putut, din bugetul local, să direcţionăm bani către investiţii în infrastructură”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. El a precizat că toate lucrările, atât anul trecut cât şi în acest an, au fost realizate cu forţă de muncă locală. „Am dat de lucru unor locuitori şomeri din Hârşova, şi astfel am putut reduce semnificativ cheltuielile. Au fost plombate gropile din asfalt, au fost asfaltate parcările şi curţile interioare ale unităţilor de învăţământ, au fost făcute lucrări de igienizare la nivelul oraşului. Toate aceste lucrări publice au fost realizate cu locuitorii oraşului”, a explicat primarul.

ECONOMII Potrivit edilului, banii economisiţi prin reducerea cheltuielilor pentru lucrări au fost direcţionaţi fie către proiectele sociale ale administraţiei locale, fie către Spitalul orăşenesc Hârşova - pentru funcţionare. „Am fi dorit să facem mult mai multe pentru locuitorii oraşului, însă bugetul este limitat. Ne mulţumim cu faptul că putem menţine funcţional spitalul din Hârşova, pe care Guvernul Boc a vrut să îl desfiinţeze. Am intervenit şi noi şi Consiliul Judeţean Constanţa la Ministerul Sănătăţii, şi astfel am putut salva unitatea sanitară”, a afirmat Nădrag. El a continuat spunând că, în această perioadă, pe lângă lucrările de igienizare de la nivelul oraşului, se execută şi lucrări de asfaltare şi pietruire pe câteva străzi. În ceea ce priveşte licitaţiile pentru proiectele europene pentru infrastructură, Nădrag a declarat că situaţia este în continuare încordată, având în vedere că nu a fost rezolvată problema contestaţiilor. „Dacă nu vom finaliza procedura de licitaţie la partea de proiectare, riscăm să pierdem banii pentru partea de execuţie, pentru că expiră termenul”, a explicat primarul.