Asfaltarea a 18 kilometri de drum, prioritate pentru autoritatea locală

Seimeni este una dintre localităţile din judeţul Constanţa care, în 2009, nu a primit aviz favorabil pentru proiectul integrat depus pe Măsura 3.2.2. a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), deşi el fusese declarat eligibil. Din lipsă de fonduri, autoritatea locală nu a putut pune în aplicare proiectul PNDR de pietruire şi asfaltare pentru a reabilita şi moderniza toate drumurile din comună. De la depunerea proiectului au trecut trei ani şi, în tot acest timp, guvernarea portocalie nu a găsit banii necesari pentru alocarea fondurilor necesare. „Proiectul pe care îl depusesem la Ministerul Dezvoltării are incluse pietruirea şi asfaltarea a 18 kilometri de drum în comună şi amenajarea unei reţele de canalizare. Documentaţia de la dosar referitoare la cele trei investiţii acumulase 65 de puncte. Actele au fost bine întocmite şi îndeplineam toate criteriile să primim finanţare. Însă nu am mai primit şi banii. Au trecut trei ani de atunci şi încă nu am primit niciun răspuns. Însă sunt încrezător că vom primi ajutorul financiar”, a declarat primarul din Seimeni. El mai spune că lucrările de modernizare a drumurilor reprezintă o prioritate. „Şcoala şi căminul cultural din Seimeni au fost reabilitate, iar următoarele lucrări pe lista noastră erau lucrările de modernizare a drumurilor”, a mai spus edilul. Valoarea totală a proiectului integrat ajungea la 2.600.000 de euro.