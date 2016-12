Asfaltarea a opt km de drum, în proiect

În localitatea Tuzla urmează a fi asfaltaţi opt km de drum, printr-un program al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). Primarul comunei Tuzla, Constantin Micu, spune că va pleca mâine la Bucureşti, la MDRT, pentru a adăuga la dosar certificatul de urbanism eliberat de administraţia locală. „Este ultimul document pe care mai trebuie să-l adăugăm la dosar. Este vorba de un program al MDRT prin care vor fi asfaltaţi 10.000 de km în toată ţara, iar noi vom fi beneficiarii a opt km. Ne bucurăm că am reuşit să obţinem măcar atât din programul MDRT, având în vedere că în toată localitatea sunt doar doi km de drumuri asfaltaţi“, a declarat Micu. Edilul şef al comunei Tuzla mai spune că localitatea are 50 de km de drumuri, dintre care doar 30 de km au fost pietruiţi în ultimii ani, restul fiind încă drumuri de pământ. „Localitatea Tuzla a avut bani. Dacă în ultimii ani ar fi fost asfaltaţi câte doi km în fiecare an, acum nu am mai fi avut străzi fără asfalt. Oamenii nu s-ar mai fi împotmolit pe drumurile din localitate. Suntem totuşi o localitate aflată la malul mării, care ar fi trebuit să aibă o infrastructură de invidiat. În schimb, noi avem drumuri de pământ. Vrem să atragem investitori, vrem să derulăm proiecte care să dezvolte turismul însă noi nu avem baza pentru acest lucru. Sper să le putem face în paralel pe toate“, a mai spus Micu. În ceea ce priveşte dezvoltarea turistică a localităţii, primarul a spus că aşteaptă ca Guvernul să emită hotărârea prin care să fie aprobate fondurile necesare pentru amenajarea mult vehiculatului sat pescăresc. Cu o valoare de opt milioane de lei, proiectul presupune construirea a opt spaţii de cazare, două piscine, un restaurant, o parcare şi pregătirea corespunzătoare a unei porţiuni de plajă. „Aşteptăm să fie alocaţi banii, să fie desemnată firma câştigătoare pentru amenajarea satului pescăresc, pentru ca pe viitor să avem pretenţia că am putea atrage turişti la Tuzla“, a explicat Micu.