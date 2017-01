Asfaltarea drumurilor, prioritate pentru primarul Marian Dan

REALIZĂRI Sute de locuitori s-au adunat, ieri, în centrul localităţii Deleni, pentru a-l susţine pe primarul Marian Dan (PSD) în lupta pentru un nou mandat la conducerea Primăriei. Alături de social democratul Marian Dan au fost şi membrii organizaţiei judeţene Constanţa a PSD, în frunte cu prim-vicepreşedintele, totodată preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu. Cu toate că se află la cârma administraţiei locale de numai patru ani, primarul Marian Dan se poate lăuda cu numeroase realizări, printre care se numără pietruirea drumurilor din comună, amenajarea de spaţii de joacă, extinderea reţelei de apă în IAS Pietreni, înfiinţarea serviciului de salubritate, care a dus la crearea a 19 locuri de muncă, acordarea de terenuri pentru tineri în vederea construcţiei de locuinţe, demararea unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii.

LICEU MODERN Cel mai important proiect realizat de Marian Dan este construcţia clădirii în care funcţionează Liceul Nicolae Istrăţoiu, imobil care a fost realizat cu fonduri locale şi de la CJC şi care a fost finalizat în 2010. „Fără banii de la CJC nu am fi putut realiza acest liceu, care are şi un teren de sport, amenajat tot pe banii CJC”, a spus Marian Dan. La rândul său, Nicuşor Constantinescu a spus că liceul din Deleni mai are nevoie de mobilier şi de gardul împrejmuitor, lucruri pe care CJC le are în vedere în perioada următoare. De asemenea, preşedintele CJC a amintit şi de proiectul transfrontalier realizat de CJC şi Primăria Deleni în parteneriat cu bulgarii, dar blocat de Guvernul Boc, proiect ce constă în amenajarea unei pieţe agro-alimentare foarte mari la Deleni, Constantinescu precizând că, în schimb, proiectul va fi deblocat cu ajutorul Guvernului Ponta. În altă ordine de idei, primarul Marian Dan a spus că unul dintre proiectele ambiţioase ale sale pentru viitorul mandat este asfaltarea a 15 kilometri de străzi în satele Deleni şi Pietreni, proiect care mai conţine şi construirea unei grădiniţe de 80 de locuri la Pietreni, dar şi dotarea Căminului Cultural din Deleni. Marian Dan a adăugat că proiectul este aprobat, aflându-se în faza de licitaţie.