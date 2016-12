Asfaltarea străzilor, cu forţă de muncă locală

Fiecare dintre primarii constănţeni caută soluţii pentru a reduce cât mai mult cheltuielile bugetare, pentru a avea bani şi pentru alte investiţii. La Hârşova, Primăria a decis că cea mai bună variantă este să realizeze lucrările la nivel local cu oamenii autorităţii locale, fără a angaja alte firme pentru prestarea serviciilor. „Nu puţine sunt lucrările care le-am făcut cu oamenii din oraş. Am făcut în centrul oraşului 12 magazine cu lucrătorii serviciilor Primăriei. Am reabilitat liceul după aceeaşi metodă şi a dat roade. Acum dorim să asfaltăm la nivelul oraşului în aceeaşi formulă. Am discutat deja cu cei de la Regia de Drumur,i care ne vând asfalt ieftin de la staţia de asfalt de la Cuza Vodă. Aşadar, cumpărăm asfalt ieftin, facem lucrări cu mână de lucru ieftină, o reţetă foarte bună pentru reducerea cheltuielilor bugetare”, a declarat primarul oraşului Hârşova Tudor Nădrag.