Asfaltarea străzilor, reluată luna viitoare

ÎNTÂRZIERI Proiectul asfaltării celor 37 de străzi din oraşul Ovidiu trebuia finalizat până pe 31 octombrie 2013. Din păcate, din cauza unor probleme independente de Primăria Ovidiu, la data când proiectul trebuia să fie finalizat, doar 13 străzi erau asfaltate. Primele opt străzi (Pajiştei, Vulturului, Păunului, Lăstunului, Rândunicii, Egretei, Zefirului şi Cireşului - parţial) au fost asfaltate în campania electorală din anul 2012, bineînţeles fără respectarea indicatorilor tehnici ai proiectului. „Din această cauză, pe cele opt străzi asfaltate în timpul campaniei electorale am fost nevoiţi să investim suplimentar 350.000 de lei, bani care au reprezentat corecţia de 5% impusă de autoritatea de management pentru nerespectarea proiectului. Pe aceste străzi va trebui să venim cu un strat suplimentar de asfalt“, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. Aceasta este una dintre cauzele pentru care Primăria Ovidiu a trebuit să solicite reprezentanţilor Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Brăila prelungirea termenului de execuţie. „Cu toate aceste probleme, la care s-a adăugat întârzierea lucrărilor cu patru luni din cauza litigiului în ceea ce priveşte licitaţia, nu am renunţat la proiect, fiind conştient că asfaltarea străzilor este în interesul comunităţii. Am depus toate eforturile pentru ca documentaţiile să fie refăcute şi licitaţia de atribuire a lucrărilor să se desfăşoare conform legislaţiei în vigoare. După ce a fost stabilit din nou constructorul - acelaşi din prima licitaţie, la execuţia lucrărilor au apărut alte probleme de ordin tehnic. Iniţial, noi am dorit să refolosim piatra existentă, însă, după decopertare, s-a constatat că acest lucru nu este posibil. În aceste condiţii, constructorul a fost nevoit să comande noi cantităţi de piatră”, a explicat primarul.

PRELUNGIRE Constructorul s-a lovit, în perioada lucrărilor, şi de câteva construcţii ilegale ale unor locuitori din Ovidiu. Unii dintre aceştia şi-au făcut garduri pe domeniul public sau fose septice fără a avea autorizaţii de construire. Nici natura nu prea a ţinut cu Primăria Ovidiu, ploile din septembrie şi octombrie 2013 fiind un adevărat obstacol pentru constructor. În tot acest timp, reprezentanţii Primăriei au verificat cu stricteţe realizarea lucrărilor. Reprezentanţii ADR Brăila au înţeles că întârzierile au fost independente de administraţia publică locală şi au acceptat extinderea termenului de execuţie a lucrărilor până pe 30 iulie 2014, timp suficient pentru ca Primăria să poată finaliza proiectul. „De la reluarea lucrărilor, în afară de cele opt străzi, care practic au fost refăcute, au fost asfaltate integral cinci străzi (Nicolae Iorga, Revoluţiei, Viorelelor, Salcâmilor, Amurgului), care au respectat întocmai indicatorii tehnici. Celelalte 24 de străzi rămase în proiect se află la stadiul de piatră, fiind bordurate şi cu rigolele finalizate. Singurul lucru care a rămas de făcut este turnarea asfaltului, lucru pe care îl vom face în primăvara anului 2014, pentru a se putea încadra în termenul stabilit de ADR Brăila“, a adăugat Scupra.