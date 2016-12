Asfaltări pe strada Traian

Angajaţii SCIL Confort Urban SRL au pus ieri primul strat de asfalt pe strada Traian, în locul unde în urmă cu câteva luni s-a produs surparea malului. „După producerea incidentului de pe strada Traian, Primăria a comandat un studiu în care s-a spus exact ce trebuie să facem. Am făcut la vremea respectivă lucrările necesare, însă după o perioadă s-a produs o nouă surpare, sub lucrarea pe care noi am executat-o. Am luat legătura din nou cu proiectantul, care ne-a oferit soluţia de continuare a lucrărilor. După ce a fost rezolvată şi problema celei de-a doua surpări, zona a fost atent supravegheată, pentru a nu apărea şi alte probleme. Având în vedere că situaţia a evoluat în bine, după ce s-a discutat din nou cu proiectantul, s-a trecut la asfaltarea zonei. Azi (n.r. - ieri) s-a pus primul strat de asfalt, urmând ca mâine (n.r. - astăzi) să se toarne şi cel de-al doilea strat”, a declarat viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău. El a spus că strada va rămâne în continuare închisă traficului, pentru o perioadă care nu a fost încă stabilită.