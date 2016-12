Asfixiaţi de produse din import

În ultimii ani, importurile de alimente au luat amploare. În timp ce marii producători sunt sufocaţi de importuri, agricultorii români nu ştiu ce strategie să mai adopte pentru a rămâne în piaţă. Mai nou, am început să importăm la „greu” şi brânză, în condiţiile în care ţăranii îşi aruncă laptele la porci. În primele şapte luni ale acestui an, România a importat brânzeturi (brânză şi caş) de peste patru ori mai mult decât a exportat. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii pentru Economica.net, în perioada ianuarie-iulie 2013, România a importat aproximativ 22.400 de tone de brânză şi caş, cu aproximativ 10% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Valoric este vorba despre aproximativ 66 de milioane de euro în 2013, faţă de 55,1 milioane de euro cu un an în urmă. Principalele ţări de unde importăm sunt Germania, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Austria şi Danemarca, dar cumpărăm brânzeturi şi din Franţa, Grecia sau Olanda. De anul trecut, brânzeturile ajung în ţara noastră şi de peste Ocean. În perioada ianuarie-august 2013, distribuitorii au adus produse şi din SUA în România. Valoarea brânzeturilor aduse a fost de aproximativ 121 de mii de dolari, un record din 1970 încoace.