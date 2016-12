Ashley Judd şi Dario Franchitti divorţează

În lumea show-biz-ului să rămâi căsătorit cu aceeaşi persoană un deceniu este o mare performanţă! Actriţa Ashely Judd şi pilotul de curse scoţian Dario Franchitti şi-au trecut-o în palmares şi acum şi-au anunţat divorţul. Pe 12.12.12 au sărbătorit 11 ani de căsătorie, dar asta nu a fost suficient ca relaţia lor să treacă proba timpului. Actriţa în vârstă de 44 de ani şi soţul ei, în vârstă de 39 de ani, care concurează în circuitul profesionist Indianapolis 500, s-au căsătorit în anul 2001, după o logodnă de doi ani. Nu au copii, aşa că divorţul lor va fi unul rapid. ”Am decis de comun acord să punem capăt căsniciei noastre. Vom rămâne pentru totdeauna o familie şi vom continua să preţuim relaţia noastră, care a avut la bază o iubire specială, integritate şi respect”, a precizat purtătorul de cuvânt al cuplului, pentru revista ”People”. Nu au fost date publicităţii motivele care au dus la destrămarea cuplului. La scurt timp după anunţul divorţului, actriţa a postat pe contul de Twitter că ei doi vor rămâne o familie, mesaj repetat de Dario Franchitti pe contul său.

Ashley Judd, fiica interpretei de muzică country Naomi Judd, s-a remarcat într-o serie de producţii hollywoodiene bine primite de public, precum ”Ruby in Paradise”, ”Kiss the Girls / Sărutul care ucide”, ”Double Jeopardy / Evadata”, ”Where The Heart Is / Acasă, în inima mea” sau ”High Crimes / Crimă de înaltă trădare”. În ultimii ani, actriţa s-a implicat în multe acţiuni de caritate, colaborând cu fundaţiile care sprijină bolnavii de SIDA şi copiii de vârste fragede suferind de diverse afecţiuni şi se zvoneşte că doreşte să candideze pentru un loc în Senatul american, în statul său natal, Kentucky. La rândul său, Dario Franchitti a câştigat de trei ori circuitul Indianapolis 500, dar a concurat şi în NASCAR şi în circuitul Le Mans.